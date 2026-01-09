川普嗨喊與英特爾陳立武「精彩會面」：達成偉大的交易

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

就在英特爾（Intel）公布於美國研發出18A製程處理器後，美國總統川普（Donald Trump）於當地時間8日下午，在社群平台Truth Social上宣布，已和英特爾執行長陳立武結束一次精彩會面，川普表示，「美國政府投資英特爾，短短4個月內就帶來了數百億美元的收益，是筆偉大的交易」。

川普在社群上透露，他與陳立武進行了一場精采的會面。（圖／翻攝自Intel官網）

川普在社群上透露，他與陳立武進行了一場精采的會面，川普表示，英特爾推出首款在美國本土設計、製造和封裝的SUB 2奈米CPU處理器，此舉不僅突顯美國高科技產業的實力，也為美國經濟帶來新突破。

川普強調，美國政府很自豪能成為英特爾股東，並透過其在美國的持股地位，僅4個月便為美國帶來數百億美元的收益，「這是一筆非常棒的交易，對英特爾而言也是如此。」

川普說，「我們的國家堅定要把最先進的晶片製造帶回美國，而這一切正在真正發生！」



