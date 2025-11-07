川普嘉惠數百萬美國老人 兩家大型藥廠的減肥藥價最多大砍８成

減肥藥價格從每月1350美元猛砍82%至245美元，下手之重，讓諾和諾德執行長在現場記者會時暈倒。（圖片來源／福斯新聞）

美國總統川普周四在白宮與美國的大藥廠禮來（Eli Lilly）、丹麥的大藥廠諾和諾德（Novo Nordisk A/S）簽署具有里程碑意義的協議，大砍這兩家公司減肥藥的價格。

這對美國國民健康是重大利多，民眾每個月最少只須自負50美元，便能服用GLP-1減肥藥，但是減肥藥價格從每月1350美元猛砍82%至245美元，下手之重，讓諾和諾德執行長在現場記者會時暈倒，場面一度混亂。

諾和諾德今年來股價重挫４６％

不只執行長杜斯特（Maziar Mike Doustdar）暈倒，在美國上市的諾和諾德股價也摔倒，周四股價重挫4.02%或1.95美元，報每股46.51美元，今年來股價更是狂瀉45.75%。

另一家藥廠Eli Lilly股價僅小跌2.44美元或0.26%，報每股937.44美元，今年來上揚20.48%。

《CNBC》與《路透》報導，根據周四川普達成的協議，熱門注射劑和即將上市的口服減肥藥的每月自付費用可能在50美元到350美元之間，具體取決於劑量和患者的保險覆蓋範圍。

現有的GLP-1類藥物包括禮來公司的減肥注射劑Zepbound與諾和諾德的減肥藥，每月標價超過1000美元，這使得許多三高與肥胖患者沒有能力服用。

但11月6日，川普根據「最惠國」政策，宣布與兩家藥廠達成一項協議，大幅降低政府聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）、自費患者的常用GLP-1減肥藥的價格，這將進一步擴大藥物的可及性。

GLP-1注射劑價格將降至每月245美元

政府表示，這筆降價將使美國人的平均每月藥費降至149美元至350美元之間，為了讓更多患者獲得治療。目前，藥品價格從直接銷售的500美元到零售價的每月 1000美元不等。

如果獲得批准，減肥藥的起始劑量每月費用為149美元，而治療糖尿病等疾病的GLP-1注射劑價格將降至每月245美元（適用於聯邦醫療保險和醫療補助）。

這筆降價節省的資金將使聯邦醫療保險（Medicare）能夠以相同的價格為肥胖症患者、新陳代謝或心血管風險較高的患者支付GLP-1藥物費用。分析師認為，如果減肥藥的月價上限設定為150美元，禮來藥廠將迎來潛在成長。

美國患者目前支付的處方藥費用遠高於其他國家，通常是其他已開發國家的3倍左右。川普持續對製藥商施壓，尤其是禮來和諾和諾德，要求他們將藥品價格降低到其他國家的水準。

「這將使世界更加公平。」川普在橢圓形辦公室告訴記者，他還指出禮來和諾和諾德將以「最惠國」價格向醫療補助（Medicaid）提供其他藥品。

數百萬老年人受惠於藥品降價

川普表示，此舉將使數百萬65歲及以上老年人的美國醫療保險（Medicare）和低收入族群的醫療補助（Medicaid）受惠，這兩個醫保方案加起來為近一半的美國人提供醫療保障。

目前，聯邦醫療保險（Medicare）通常不涵蓋肥胖症藥物。由各州各自營運，並與聯邦政府共同出資的醫療補助（Medicaid）覆蓋範圍各不相同。

白宮表示，禮來與諾和諾德聯合研發的備受矚目的減肥藥，如果獲得批准，其起始劑量將為每月149美元，政府將為聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）的參保人支付部分費用。

至於自費者可以透過白宮新推出直接面向消費者的TrumpRx網站購買。高級政府官員透露，在TrumpRx（政府推出的網站，預計明年上線的現金購買處方藥的直接面向消費者平台）上，Wegovy、Zepbound和其他注射用GLP-1藥物的平均月費用將從350美元起跳，並預計未來兩年內降至250美元。

另外，美國食品藥物管理局（FDA）表示，這兩種藥物考慮採用新推出的快速審批途徑，可將正常審批流程縮短數月。

(原始連結)





