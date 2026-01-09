川普嚇壞柬埔寨！太子集團陳志遭押送中 他揭下場：從地球消失

政治中心／程正邦報導

川普斬首行動嚇壞柬埔寨總理洪森，才過幾小時，太子集團陳志就遭押送中。（圖／新台派上線）

隨著美國川普政府閃擊委內瑞拉、成功逮捕獨裁者馬杜洛後，強大的「大美霸權」效應正迅速席捲東南亞。曾受柬埔寨軍政高層庇護、涉嫌洗錢數千億的太子集團董事長陳志，日前突然遭柬方火速撤銷國籍並押解送往中國。時事評論員溫朗東分析，柬國首相洪森是因目睹馬杜洛下場而「嚇到了」，擔心成為下一個目標，才趕緊將這塊燙手山芋丟給北京。

溫朗東對比陳志照片，懷疑禿頭的他過去戴髮片。（圖／新台派上線）

狼狽現身：昔日意氣風發 今日央視畫面中「禿頭頹廢」

中國央視昨天（8日）播出押解陳志的最新畫面。畫面中的陳志神情萎靡，與過往在遊艇上穿名牌皮帶、白襯衫的英挺形象判若兩人。溫朗東在三立政論《新台派上線》節目中指出，陳志被拉下飛機時戴著頭套，且意外暴露出嚴重的禿頭危機，與過去烏黑茂密的髮型形成強烈對比。

溫朗東分析，中國大動作透過央視發布陳志被上銬、神情狼狽的影片，是為了向外界形塑「認真審理」的形象。然而，這項大動作背後，隱藏的是柬埔寨與中國對陳志可能洩漏敏感政治黑幕的恐懼。

柬埔寨怕了！馬杜洛被捕後的「連鎖反應」

資深媒體人陳東豪指出，柬埔寨能在短時間內抓到陳志並移交，主因是受到川普對委內瑞拉「斬首行動」的震撼。陳東豪表示，洪森發現美國這次是「玩真的」，擔心自己成為下一個被鎖定的目標，因此趕緊將陳志這個與柬國高層政商關係糾纏不清的「活證據」送走。

陳東豪進一步揭露，台灣能連續發動七波搜索並拔除太子集團在台勢力，全賴美國司法部提供的精確資料。美方查扣陳志數千億台幣的加密貨幣，已讓該犯罪集團無所遁形。

陳東豪預言，以後只看得到中國官方拍的陳志影片，所有秘密跟他一起「從地球消失」。（圖／新台派上線）

消失的棋子：進了中國監獄，祕密隨之進墳墓？

對於陳志被遣返回中國後的下場，陳東豪給出了極其冷峻的觀察。他認為，陳志掌握了太多不能說的祕密，進入中國司法體系後，中國官方會精準控制他「能講什麼」與「不能講什麼」。

陳東豪大膽預言，陳志從此以後將消失在地球上，「你以後看到的只會是錄影帶」。為了保守政商勾結的祕密，陳志這個人可能從此隱姓埋名，甚至生死成謎，「只有死人會保守祕密」。

陳志遭美國司法部起訴，卻被引渡到中國，引起不少揣測。（圖／新台派上線）

