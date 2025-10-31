即時中心／綜合報導

美國總統川普昨（30）日在南韓與中國國家主席習近平會面，儘管事前中國大帶「疑美論」、「疑川論」風向，不過川普主動表明會中完全未提台灣。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元便指出，這場會面沒太大結論，多是中國對美國的承諾，就看未來要如何落實。

而川普在會前已表明，台灣沒有什麼好提的，台灣就是台灣，顯示中國要對美國打台灣牌是沒有用的；況且只要中國愈拿台灣壓迫美國，反而促使美國以反動的方式去突破中國論述。葉耀元強調，就美國國家利益而言，放棄台灣等於讓中國長驅直入美國西岸，任何美國總統都不可能這樣做。

廣告 廣告

葉耀元指出，睽違6年的川習會其實沒有太大結論，就是美國要求中國控管芬太尼、購買美國大豆、解禁稀土輸出，但美國沒有承諾中國什麼東西。因為這並非川習首度會面，2020年兩人就貿易戰談妥條件，結果中國都沒實踐；後續拜登總統任內也與中國談芬太尼，但至今3年也未見任何改善。就美國而言，中國是不能信任的國家。接下來就是美國對中國的觀察期，要看中國是否能實踐承諾。

對於川習會沒有提到台灣。葉耀元說，川普事前已經說了，台灣沒有什麼好提的，台灣就是台灣。代表中國對美國打台灣牌是沒有用的，如果中國硬要談，就無法繼續下去。

葉耀元指出，自美國1979年與中華民國斷交以來，從來沒說過會放棄台灣，美國自始至終就是要維持現狀。但中國不斷試圖要逼美國讓步、壓縮台灣的空間，那美國就不得不表態，包括美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）於2022年訪台、拜登任內多次說要派兵協防台灣，川普這次說台灣沒什麼好討論的。只要中國壓縮得更緊迫，美國只好反動地去突破中國論述。

葉耀元認為，媒體、輿論常把川普定位為交易型領袖。但實際上，川普從來就沒有對台灣主權鬆口過。可以質疑川普有商人性格，但不代表川普會忽視美國國家利益；要美國放棄台灣，讓中國可以長驅直入到美國西岸，這是不可能的邏輯。也因此任何「疑美論」、「疑川論」，都是雷聲大雨點小，最後都沒發生過。畢竟川普是美國總統，還是要回到美國的國家利益來思考。

至於華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）投書《時代雜誌》（Time），直接稱呼總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖）。葉耀元直言，這就符合中國的大外宣，並非所有美國人民就一定從美國利益去思考；這也是中國文宣戰聰明之處，會透過全球輿論去帶風向，連帶台灣內部也產生疑美論。

葉耀元指出，要說台灣搞台獨？但國號、憲法都沒有改。只要中國民國的存在就是台獨？那怎沒在馬英九執政時這樣質疑？對於台灣壓迫的始作俑者就是中國，結果要說賴清德魯莽？這就是設定好議題的謾罵。這種投書無法引發國際共鳴，也引發美國內部的反彈。

葉耀元總結，此次川習會是美國壓著中國打，是中國被逼著要承諾。顯然是中國內部的經濟問題，讓習近平要思考是否面對美國的壓力。而中國從來沒有屬於人民的政權，無法體會民主國家的美國有其政策延續性，不會因為換總統就改變。現在就是美國在等中國要不要參與自由世界？何時願意成為資本主義國家？

原文出處：快新聞／川普嚴守對台底線 葉耀元：以對抗中國不斷壓縮台灣空間

更多民視新聞報導

鄭麗文竟稱普丁「不是獨裁者」 陳冠廷轟背離國際共識：恐損台灣信譽

日本民宿竟成大型垃圾場…屋內「真實情況」曝光！

國民黨團滅？立委許宇甄、盧縣一等9人涉偽造連署 檢方決定起訴

