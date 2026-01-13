川普嚴打非法移民 美青年從軍換父母免遣返

（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）美國總統川普政府加強取締非法移民，拉丁裔社區瀰漫不安氣氛。「紐約時報」報導，有些移民二代雖有公民身分，為了保護父母免遭驅逐出境，選擇從軍服役。

紐時報導以俄勒岡州為例，當地國民兵招募人員指出，近期接觸到不少年輕人，他們選擇加入軍隊是希望透過一項名為「就地假釋」（Parole in Place）制度，協助過去非法入境的父母免於遭到遣返。

「就地假釋」（Parole in Place）制度從2013年開始實施。針對現役軍人、退役軍人或國民兵成員的親屬，包括配偶、父母與子女，若沒有合法居留身分，可在一定時間內暫免遣返，並視為合法停留；符合條件下，還可以申請永久居留。

廣告 廣告

根據國籍暨移民局（USCIS），2023年約有1萬1500名軍人親屬透過「就地假釋」制度獲得保護，較前一年增加35%。部分州政府與國民兵單位也觀察到，近年申請該制度人數明顯上升。

報導呈現多個案例，其中一名20歲的年輕女性，為了讓非法入境多年的父母免於遣返而加入國民兵；也有年輕男性在移民執法壓力升高下，主動向招募人員詢問，是否能透過服役協助母親取得「就地假釋」資格。

報導描述了第一線招募人員的矛盾處境。國民兵士官科爾特斯（Rosa Cortez）本身就是無證移民的女兒，她一方面代表政府招募新血，另一方面也深知移民社區對執法單位的恐懼。

隨著移民暨海關執法局（ICE）擴大執法，俄勒岡州近期發生，蒙面的執法人員在家得寶（Home Depot）賣場抓人，加深社區不安氣氛，使得「從軍救父母」成為許多年輕人不得不做出的選擇。

報導指出，針對「就地假釋」制度，支持者認為有助保障軍人家庭穩定，為移民家庭提供人道保護；批評者則指出，制度恐迫使年輕公民為家庭而承擔服役壓力，凸顯移民政策的矛盾。（編輯：陳承功）1150113