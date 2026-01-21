川普四處插旗國際金價衝4800美元 外銀估2030年達6600美元

美國總統川普20日在社群平台連發2張AI生成圖片，其中一張是川普辦公桌旁立著美洲地圖，圖中的格陵蘭、加拿大、委內瑞拉都嵌上美國星條旗圖案。川普四處插旗，全球避險情緒飆漲，國際金價在台北時間20日晚間突破每盎司(英兩)4,700美元後，21日再一舉衝至4,800美元。外資星展銀行也根據模型分析，預估2030年將達到6,600美元。

美國總統川普20日再度明白表達取得丹麥自治領地格陵蘭的決心。他自稱此一目標「沒有回頭路」，也不願排除以武力奪島的可能，還在社群平台官方帳號發出2張意味鮮明的AI圖片展現決心。川普為了格陵蘭不惜與大西洋彼岸的歐洲盟友決裂，且揚言對法國酒品課徵200%關稅，避險資金湧入金市，推動金價強勢上行突破4,700美元後，21日持續走強，突破4,800美元大關。國內銀樓則是每錢突破新台幣1萬9,000元，再刷歷史新高。

廣告 廣告

星展銀行(台灣)財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉21日表示，黃金是稀缺性資產，從近幾年的曲線走勢圖來看，黃金最大的投資者是各國的中央銀行，主要是地緣政治的敏感。另外，過去3年也有一些央行沒有公布購買黃金的金額，擔心公布後被美國盯上。因此，在外匯儲備多元化，以及黃金實物持有者的合約交割庫存呈現下滑，預估到年底黃金將來到每英兩5,100美元。長期來看，至2030年，國際金價將達到6,600美元。陳昱嘉說：『(原音)這個目標價是比較長期的分析，我們的看法主要探索一些長期以及短期因素，長期因素包含我們對利率以及公債殖利率的評估方向，以及對整個整體GDP的一個評估方向。』

根據公股銀龍頭台灣銀行出具的最新報告，以世界經濟論壇最新《全球風險報告》指出，地緣政治與經濟不確定性升高、各國央行持續買進黃金，加上財政赤字居高不下，為黃金提供結構性支撐，使黃金在全球資產配置中的地位愈加重要。道富環球投資認為，地緣政治已演變為嵌入式威脅，將長期支撐金價，預測未來6至9個月金價突破5,000美元的機率已逼近40%。(編輯：許嘉芫)