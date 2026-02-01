川普回應中共解放軍清洗：習近平就是中國的老大

川普被問及解放軍「張又俠墜馬」事件時表示：「對我來說，中國只有一個老大，那就是習主席。我打交道的對象就是他。」 圖：取自 白宮 官方網站（資料照片）

[Newtalk新聞] 中共軍方近日因張又俠的墜馬而動盪不安，美國總統川普（Donald Trump）被問及看法時不僅未給予置評，更三度以「老大」（Boss）來形容習近平，並直言：「在中國，他（習近平）就是備受尊敬的老大。」

據外媒報導，川普在接受《福斯新聞》等媒體訪問時表示：「對我來說，中國只有一個老大，那就是習主席。我打交道的對象就是他。」即便記者進一步「解放軍大洗牌」是否會波及台灣局勢，川普仍重複強調他一直密切關注，但習近平在中國備受尊敬，「他就是老大」。

而川普也在 22 日宣布將於 4 月出訪中國會見習近平，他在空軍一號上表示，期待再次與習近平會面，並強調自己「一直與習主席保持良好關係」。

