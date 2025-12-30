川普回應中共軍演 稱習近平未告知但不擔心局勢

共軍30日對台實彈軍演，美國總統川普強調不擔心，還說中國已經在類似海域進行軍演長達20年，過去的規模更大。

美國總統川普表示，「我和習近平主席關係很好，他沒跟我提過軍演這件事，我當然看到了，但他沒跟我說過，而且我不認為他會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的。」

中華人民共和國外交部部長王毅指出，「針對台獨勢力的不斷挑釁，以及美國大規模對台軍售，我們當然要堅決反對，有力反制。」

中國外長王毅強調是明確反對美國對台軍售，不過同步也向美方釋出善意，呼籲推動健康、穩定、可持續發展的中美關係，雙方互動被解讀為戰術性休兵。

廣告 廣告

不過面對共軍軍演，美國軍事媒體釋出照片，美國航艦林肯號正在南海執行任務。進一步追蹤29日動向，林肯號停留在菲律賓西邊水域，與航艦喬治華盛頓號已在西太平洋相會，被視為美方有遏止意味。

而共軍軍演期間，有4艘中國海警船30日再闖入釣魚台鄰接水域，航行天數更破紀錄，引起日方高度關注。

NHK主播菅谷鈴夏報導，「今（2025）年中國當局的船隻，航行在日本領海外的鄰接水域天數，是356天，比去年的355天還多，也是2008年第一次確認中國，官方船隻這種行為以來最多的一年。」

南韓外交部發言人朴一表示，「我國政府希望和平和穩定，可以在台灣海峽得以維持，以及兩岸關係透過對話與合作和平發展。」

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）發布聲明譴責共軍軍演增加誤判風險、破壞兩岸穩定。外交部感謝IPAC為台發聲。

外交部發言人王佩玲指出，「維持台海的和平穩定，已經是國際上的高度共識，而且也符合各方共同的重要的利益，台灣向來與理念相近國家保持密切的聯繫，特別是美日歐盟和G7成員國，我國政府跟各方的溝通管道，都十分的通暢。」

淡江大學國際事務與戰略所所長李大中提及，「對於北京而言，它大概最重要的這個關注的重點，就是反獨、促統，那這幾年，尤其是非常強調反對外部勢力的介入，這裡面的外部勢力，其實想當然耳第一名就是美國。」

學者解讀，年底是解放軍演訓高峰期，而美國政府17日公布的111億美元對台軍售案，不只數量大，也有8項重要軍售內容，挑動敏感神經，成為北京做出明確反應的關鍵因素。

更多公視新聞網報導

美日韓外長關切中國軍演 籲停止破壞台海穩定行為

中共「海峽雷霆」軍演釋出短片 首次模擬攻擊台天然氣接收站

中共軍演於東海遠火實彈射擊 國軍啟動備戰操演監控

