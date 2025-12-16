川普回歸國家利益的必然

一周前，美國白宮頒布2025年新版《國家安全戰略》引發多方解讀：歐洲媒體普遍視為這是「美國優先」前提下的戰略收縮；亞洲各國多聚焦印太安全與供應鏈重組對區域經濟的衝擊；北京發行的環球時報認為這意味著美國降低意識形態色彩，轉趨保守國家主義；台灣則有部分言論樂觀的期盼川普任內將加強對亞太地區的重視與軍事存在。這些解讀差異，反映了各方在地緣政治、經濟利益與安全需求上的不同立場。

挪威知名政治學者，格倫 迪森教授（Glenn diesen）分析美國戰後外交政策脈絡指出：美國的新國安戰略是數十年來少見的深刻戰略轉向：從長期標榜的自由國際主義願景，回到亨利‧季辛吉式的離岸制衡（Offshore Balancing）務實外交路線。但這套戲碼恐怕難以再度成功。

其實，這種轉向並非突然出現。早在川普第一任期，美國的外交敘事已開始鬆動。季辛吉多次應邀赴白宮與總統會面，顯示川普對這位冷戰期間老牌地緣戰略家的重視。而今，美國不再以「民主、人權」作為外交的主要旗幟，而是赤裸裸地以國家利益為導向。「美國優先」口號，正是對過去西方慣用的普世價值敘事的「糾錯」。這種粗糙，幾近傲慢的外交姿態，雖遭到傳統菁英們的批評，但其底層邏輯卻與季辛吉的現實主義思維不謀而合。

然而，美國國安戰略的「季辛吉式」回歸，並非理念的回潮，而是美國在當前的多極化世界中已無力再以普世價值敘事來維持霸權。當年美國佔據道德高地，擁有壓倒性優勢，可以靈活操弄中美蘇三角關係。而今，中國在經濟與科技上的崛起，俄羅斯在能源與軍事上的韌性，加上歐洲在諸多國際事務上的被動，構成了一個更加複雜的地緣戰略棋局。川普的「去價值化」外交敘事，反映了其對現實的認知：今日的世界已不再是冷戰時代的棋盤。中國與俄羅斯的合作深度、美國與盟友的分歧、全球多極化的加速，皆使得季辛吉的戰略難以原封不動地套用。

世界已經變了，單極霸權已不可持續，美國不再能單獨定義世界的方向；或者說，世界不再需要、也不可能再出現另一個「美國」。（作者為美國康乃爾大學博士、加拿大文化觀察者）