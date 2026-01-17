川普回鍋一年民調慘跌！CNN：58%選民認「第一年就失敗」

《CNN》委託SSRS進行一份新民調顯示，58%的美國民眾認為美國總統川普第二任期的首年執政是失敗的，多數人認為他關注錯誤的優先事項，且在解決生活成本問題上做得太少。

58%的美國民眾認為美國總統川普第二任期的首年執政是失敗的。 （資料照／《美聯社》）

《CNN》16日報導，這份於1月9日至12日進行的民調訪問了1209名成年人，誤差範圍為正負3.1個百分點。結果顯示川普整體工作支持率僅39%，相較去年2月的48%大幅下滑。在經濟議題上，55%受訪者表示川普的政策使經濟狀況惡化，僅32%認為有所改善。64%民眾認為他在降低日常商品價格方面做得不夠，即使在共和黨內部，也有約半數認為他應該做得更多，包括42%自認是「讓美國再次偉大」運動成員的共和黨支持者。

民調顯示，僅36%受訪者認為川普有正確的優先事項，低於任期初的45%。只有三分之一美國人相信川普關心像他們這樣的人，較去年3月的40%下降，創下其政治生涯最差紀錄。一名來自奧克拉荷馬州的獨立選民在民調回應中寫道：「即使他在某些領域做了一些好事，他給人的印象是非常自私自利，缺乏對公民共同利益的關心。」

僅37%民眾認為川普將國家利益置於個人利益之上，32%認為他了解普通美國人日常面臨的問題。不到半數受訪者認為川普有足夠的體力和敏銳度來有效履職，僅35%表示以他為總統感到自豪。

在基本盤方面川普仍保有近90%共和黨人支持，約半數強烈支持。 （資料照／《路透社》）

在基本盤方面，川普仍保有近90%共和黨人支持，約半數強烈支持。在約占共和黨40%的「讓美國再次偉大」運動成員中，支持率幾乎是全面性的。一名田納西州共和黨人在民調中寫道：「他並不完美，但他確實在所做的事情上取得了成果。」然而，川普在獨立選民中的支持率僅29%，在民主黨人中幾乎沒有支持。在拉丁裔和35歲以下成年人中，支持率從任期初的41%降至30%。

關於總統權力使用，58%民眾認為川普在使用總統和行政部門權力方面做得太過分，高於去年任期初的52%。62%認為他在改變史密森尼學會和甘迺迪中心等文化機構方面做得太過分，57%認為他削減聯邦計畫做得太過分。約半數認為他在改變美國政府運作方式上做得太過分。

民調也發現，認為川普總統任期將從根本上改變美國的比例從去年4月的52%降至目前的41%。雖然多數人仍相信他的第二任期將顯著改變國家，但越來越多人認為他所做的改變最終會消退。

