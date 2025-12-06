川普國安戰略猛批歐洲 歐盟外長：盟友應團結一起

美國政府4日公布新版「國家安全戰略」(National Security Strategy)，針對歐洲提出諸多批評。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)今天(6日)表示，美國仍是歐洲的主要盟友，試圖淡化美方的不滿情緒。

法新社報導，卡拉斯今天在卡達的「杜哈論壇」(Doha Forum)上表示，美國的國安戰略報告中出現對歐洲的許多批評，她認為部分內容屬實，同時強調美國仍是歐洲最大的盟友。

卡拉斯說：「我認為在不同議題上，我們的意見不總是一致，但我認為大原則依然不變。我們是最大的盟友，我們應該團結在一起。」

白宮4日發布川普2.0版「國家安全戰略」，當中罕見將矛頭對準歐洲，措辭之嚴厲甚至超越被美國視為競爭對手的中國。

該報告指出，歐洲是個過度監管、缺乏「自信」，並因為移民正面臨「文明消失」的大陸。文件中以白紙黑字道盡川普政府幾個月來對歐洲的不滿情緒，包括指控歐洲在自身防務上佔盡美國的便宜，大幅背離美國一直以來與歐洲友好的外交政策。

德國外長瓦德福(Johann Wadephul)對此回應表示，德國不需要「外部建議」。歐洲議會(European Parliament)中間派的「復興歐洲」(Renew)主席海耶(Valerie Hayer)則示警，這份文件「令人無法接受而且危險」。(編輯：鍾錦隆)