川普國安戰略矛頭指向歐洲 專家：對盟友「重大政治攻擊」

美國總統川普(Donald Trump)自年初重返白宮以來，就一直把歐洲鎖定為目標。但在白宮5日發布的新版「國家安全戰略」(National Security Strategy,NSS)中，川普發動了全方位攻擊，痛斥歐洲是個過度監管、嚴格審查、缺乏「自信」、並因為移民正面臨「文明消失」的大陸。

矛頭指向歐洲

這份備受矚目的文件把華盛頓數月前對歐洲發動的攻勢文字化，指控歐洲從美國的慷慨中佔便宜，但沒有為自己的命運負起責任。

這份大幅偏離美國過去政策的新戰略，鎖定了包括「破壞政治自由與主權」的歐洲機構、移民政策、「審查言論自由與壓制政治反對派」、出生率崩跌、以及國家認同的流失等問題。

這份文件指出，「一旦當前的趨勢持續下去，歐洲大陸在20年甚至更短的時間就會面目全非」。

文件中還提到，「大部份的歐洲人希望和平，但這種期盼並未轉化為政策，這在很大程度上是因為那些政府破壞了民主程序」。

歐洲已迅速作出回應，德國外長瓦德福(Johann Wadephul)表示，德國不需要「外部建議」。

歐洲議會(European Parliament)中間派的「復興歐洲」(Renew)主席海耶(Valerie Hayer)在X發文說，這份文件「令人無法接受而且危險」。

曾擔任2位美國國務卿的顧問、同時也是亞洲專家的費根葆(Evan Feigenbaum)表示，「歐洲部份顯然是最引人注目的，而且遠超過中國/亞洲部份」。

他在X平台指出，這在「本質上感覺更有對抗性」，而文中提到「在歐洲各國內部培養對歐洲當前路線的抵制」則是把美國置於堅決反對整個歐洲計畫的地位。

政治攻擊

美國副總統范斯(JD Vance)上任僅僅數週後，就在慕尼黑安全會議發表演說，他聲稱歐洲大陸的言論自由正在萎縮，特別令德國民眾、以及更廣泛來說─整個歐洲感到失望，他並和德國另類選擇黨(AfD)等極右派政黨站在同一陣線。

這份提到恢復民族國家優先地位的美國「國家安全戰略」，符合這項說法。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」(GMF)負責北方地緣戰略的博席娜(Kristine Berzina)表示，川普政府透過這份「國家安全戰略」釋出的訊號是，美國想要看到一個截然不同的歐洲。

她表示，質疑歐洲各國政府的合法性，等於是對華盛頓盟友的「重大政治攻擊」，即使川普政府表達希望在烏克蘭戰爭期間加強歐洲安全。

這份戰略文件中有關歐洲言論自由的部分具有標誌性，川普政府抨擊歐洲大陸「審查言論自由和壓制政治反對派」，暗指部分國家試圖遏制極右派崛起。

美國官員數月來一直在強調歐洲人權狀況的惡化，包括德國、英國和法國。

這份「國家安全戰略」並未點名特定的運動或政黨，但明確表明了川普政府希望看到他的政策在歐洲施行，特別是移民議題。

對此，川普毫不掩飾對他的「朋友」、匈牙利總理奧班(Viktor Orban)的好感。奧班對移民與LGBTQ(同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒)並不友好。(編輯：陳文蔚)