川普國安戰略 暫時消弭棄台論

川普2.0《國安戰略》終於出爐，其中強調保護第一島鏈的重要性，並稱嚇阻台海衝突是美國「當務之急」。這應可暫時消弭先前不時出現的一些「棄台論」傳聞，甚至「棄韓論」說法。

新版《國安戰略》（NSS）的制定已延宕許久，甚至很少被報導，而今隨著NSS發布，川普2.0的《國防戰略》（NDS）應該也快公布，接著就是《全球態勢評估》，後者涉及美軍調整全球兵力部署。

川普1.0的白宮國安顧問波頓曾指出，在理想情況下，首先要做的是制定《國安戰略》，然後在此基礎上制定《國防戰略》，國務院則負責制定外交戰略，其他戰略例如飛彈、核武戰略等，皆源於這一總體願景，所有策略都應該協調一致。

新版《國安戰略》現在才出爐，這或許與白宮國安會的動盪有關。5月初，原國安顧問瓦爾茲因涉及洩露軍機案去職，國安會爆出高層人事地震，川普宣布由國務卿盧比歐兼任國安顧問，盧比歐則進一步推動組織大改組，使國安會轉變為負責執行川普議程的小型團隊。

在此情形下，由美國國防部政策次長柯伯吉著手制定的《國防戰略》就成了外界關注焦點。但美媒《Politico》9月報導，五角大廈官員提議，把重點轉向優先保護美國本土及西半球，順序高於抗衡陸俄等對手。這被批評會讓美對盟友的承諾受到質疑。

日經亞洲10月初又刊文指出，關於制定《國防戰略》，川普政府內部仍在爭論，東亞的防線該劃在哪裡，如果僅涵蓋日本，而排除韓國與台灣，恐會讓北韓與大陸鋌而走險。

1950年，美國時任國務卿艾奇遜提出在太平洋劃出一條只納入日本的防線，排除韓、台，被稱為「艾奇遜防線」。各界長期認為，這令北韓誤以為美國不會介入，最終導致同年爆發韓戰。

如今《國安戰略》強調保護第一島鏈，並「阻止任何企圖奪取台灣的行動」，無疑可暫時消弭「棄台論」、乃至「棄韓論」的傳聞。不過，新版戰略點名相關國家需增加國防支出，發展保護第一島鏈所需的能力，這讓試圖避免在美陸之間選邊站的韓國總統李在明，陷入尷尬處境。