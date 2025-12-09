川普國安戰略「阻止奪台企圖」引北京不滿 外交部：不知中國為何對號入座

美國總統川普（Donald Trump）第二任期《國家安全戰略》（National Security Strategy）日前經白宮對外公布，當中提及美國不支持單方面改變台灣海峽現狀，並提及美國及盟友將阻止任何「奪台企圖」的能力，中國外交部8日重申美方應「慎之又慎處理台灣問題」。對此，我國外交部發言人蕭光偉今（9）日回應，美方強調的是要嚇阻台海發生衝突，不知道為何中國一直要對號入座。

美國白宮4日公布川普政府《國家安全戰略》，提及美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要任務，並維持長期對台政策，即不支持任何片面改變台海現狀的舉措，並強調美國將打造可在第一島鏈遏止侵略的軍隊，也呼籲第一島鏈上的盟友與夥伴投入更多資源於集體防衛，投資關鍵嚇阻能力，以提升美國及盟友共同拒止任何企圖奪取台灣的能力，及避免出現不利於防衛台灣的軍事失衡態勢。

中國外交部發言人郭嘉昆昨日主持例行記者會時表示，中方始終認為，中美合則兩利、鬥則俱傷，相互尊重、和平共處、合作共贏是中美正確相處之道，也是唯一正確現實選擇，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，美方應「兌現美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題，停止縱容支持台獨分裂勢力，以武謀獨、以武拒統」。

蕭光偉：若中國不在台海冒進，就沒有台海衝突的可能

對此，蕭光偉今日於例行記者會中回應，「首先我必須要說，我們不知道為什麼中國一直要對號入座。」實際上，美國《國家安全戰略》強調的是要嚇阻台海發生衝突，但如今可能發生台海衝突的原因，就是中國在台海不斷在製造冒進跟採取冒進的行為，相關舉措已升高區域衝突與緊張，「如果中國不這樣做的話，實際上是沒有會發生台海衝突的可能。」

蕭光偉表示，針對中方就台美關係及我國主權持續發表不實言論，外交部要重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現況，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方相關說法，必須予以嚴正駁斥，「中國無權以其自行定義的所謂一中原則，來干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常往來。」

蕭光偉強調，中方不應該以粗暴的言論進行恫嚇，並抹黑美方的相關政策立場，中方的行徑不僅突顯出霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性，「外交部要藉這個機會，呼籲國際社會共同關切中方，不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑，外交部也將持續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠以及互利的原則，與美國國會以及行政部門保持密切溝通，穩健的推動台美關係，在各領域的全球合作夥伴關係。」



