川普國師：美將終結中國稀土壟斷 和「殘暴獨裁者」習近平對話不可少

川普國師納瓦洛：美將終結中國稀土壟斷，和「殘暴獨裁者」習近平對話不可少。路透社資料照片



美國白宮貿易事務顧問納瓦洛預測，美國的工業發展將促進國內製造業，並終結中國主導全球稀土市場的優勢。

《彭博新聞》週四（1/8）報導，納瓦洛（Peter Navarro）接受彭博播客《The Mishal Husain Show》專訪時表示：「中國正在對歐洲、在印度、在美國秀肌肉，傳達的訊息是：『我們可以為所欲為，只要你們試圖阻止，我們就不給關鍵礦產。』」

納瓦洛說，中國這麼做的心態是「以為自己已壟斷全球稀土市場」，「但這只是時間問題」。他表示，中國將稀土「武器化」的情況，很快就會被美國消除。

美國總統川普與中國國家主席習近平去年10月會晤後，已達成貿易休戰協議，但美國仍持續努力擺脫在磁鐵原料上的對中依賴。磁鐵廣泛使用於汽車及電器等消費性產品。

向來以對中鷹派著稱的納瓦洛，是川普「解放日」關稅的幕後推手。但他表示，美國在試圖擺脫對中依賴的同時，也持續與中國進行外交，「如果有人說這種手段太軟，他們其實是不懂這盤大棋」。

根據美中協議，中方同意將稀土出口加強管制暫停一年，美方則將因中國出口芬太尼而加徵的關稅稅率減半。

納瓦洛強調，川普政府與「殘暴的獨裁者們」保持對話管道暢通，是必要之舉。他列舉的獨裁者包括習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）。

根據位在巴黎的政府間組織「國際能源署」（International Energy Agency）統計，中國的稀土與永久磁鐵礦提煉產能占全球90%以上，居第二位的馬來西亞僅占4%。

美國已尋求與8個盟國達成關鍵礦產協議，以強化供應鏈，並降低西方國家對中國稀土的依賴。美國官員上月已與日本、南韓、新加坡、荷蘭、英國、以色列、阿拉伯聯合大公國、澳洲等國官員會面，以達成能源、關鍵礦產、先進製造、半導體、AI基礎設施、運輸物流等相關協議。

川普與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週日（1/4）向媒體表示，美國突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛以後，也將把委內瑞拉的稀土資源納入利用範圍。

