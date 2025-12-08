川普國防戰略出爐 台灣成第一島鏈拒止核心
美國總統川普與國防部長赫格塞斯公布2025新版國防戰略報告，正式將「美國優先」與「實力避戰」列為新政府國防方針主軸，並宣布美軍將結束長期「世界警察」角色，轉向強調本土防衛與盟友責任分擔。報告明確將中國視為美國首要戰略挑戰。
在印太布局中，報告多次提及台灣，並將其定位為第一島鏈的關鍵拒止節點。美方構想與日本、菲律賓共同形成「主動拒止網」，並以大量無人載具與岸置飛彈強化台海戰場，使解放軍艦隊難以穿越海峽。所謂「地獄景象」（Hellscape）構想，被視為新政府不對稱嚇阻策略的重要一環。
軍售政策方面，新戰略呈現更商業化與實用導向。外界研判，新政府可能調整拜登政府的無償軍援架構，轉為要求盟友—including 台灣—提高國防支出，甚至將年度預算提升至 GDP 3% 以上。
同時，美方不排除在台灣自付成本前提下，鬆綁具備長程源頭打擊能力的武器，如 AGM-158 巡弋飛彈，顯示未來軍售將更強調對等交換與防衛承擔。
分析指出，川普 2.0 時代的台美安全合作可能進入「高投資、高嚇阻」的嶄新階段。台灣雖將面臨更高的軍費壓力，但亦可能透過增購進階攻擊性裝備，提升自我防衛與縱深反擊能力。
面對中國持續強化軍力，新戰略顯示台美關係將更著重在分散化、機動化與拒止能力的提升，以維持區域穩定。
