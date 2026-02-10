川普圍堵政策 古巴斷油動搖政權

美國總統川普 對古巴進行石油封鎖，引發古巴嚴重的能源危機。川普威脅 要對任何提供古巴石油的國家徵收關稅。古巴政府則表示，受到燃料短缺影響，國際航班 即日起，將無法再在古巴加油。就連 原本每周 有16架次 飛往古巴的 加拿大航空，也因而宣布，從周一起，全面暫停 前往古巴的航班。根據BBC報導，川普表示，隨著委內瑞拉 不再向盟友古巴 輸送石油與資金，古巴政權「很快就會垮台」。

街上一片空蕩，因為 原本就 缺乏燃料 的共產國家，古巴，在美國總統川普 進行 更嚴厲的石油封鎖後，能源危機，無疑是雪上加霜。3573 無姓名計程車司機：「燃油現在的供應情況很糟糕，因為都沒油了，這裡以前有50輛計程車吧，現在只剩下四五輛在跑。」

川普 威脅 要對任何 提供古巴石油 的國家 徵收關稅。古巴政府則表示，美國對古巴加重制裁，人民所遭受的苦難，堪比戰爭。古巴副外長 科西奧：「古巴當然正對(美國加強制裁)做好準備，包括運用我們的創造力，堅韌不拔的精神 及節儉的態度，與我們所能採取的一切行動。」

古巴當局表示，由於能源危機加劇，各大航空公司 即日起， 已無法在古巴 加油。就連 原本每周 有16架次 飛往古巴的 加拿大航空，也因而宣布，從本周一起，全面暫停 飛往古巴的航班。墨西哥總統 薛恩鮑姆：「人們或許認同古巴政權 或許不認同，但這絕不該影響古巴人民的生活，石油運輸 必須恢復，因為你不能這樣，扼殺一個國家的人民，(川普)這麼做，對古巴民眾非常不公平。」

古巴 的地理位置，形同美國後院， 面積 11萬平方公里，大約是 3個台灣大 ； 人口 有 1100多萬人 ； 國家主席 貝穆德斯 2019年上任至今，飽受民眾撻伐。根據CNN報導，古巴長期依賴 委內瑞拉及墨西哥，提供燃料。但 自 川普 加強制裁後，古巴被迫宣布，首都 哈瓦那，將對醫療、交通和學校，實施 "燃料配給制"。 此外， 就連鄰國 尼加拉瓜，都取消了古巴民眾 免簽入境 的友好措施。古巴當局表示，已準備好 與美國進行"有意義的對話"，但 有關古巴的 政權更迭，並不在討論之列。

