川普團隊洩密？特使貼文暗示與俄密談 刪文引爆28點和平方案爭議

美國總統川普特使維特科夫（左）與俄羅斯總統普丁的特別代表德米特里耶夫（右）曾在美國邁阿密進行會談。 圖：翻攝自 X @nexta_tv

美國總統川普特使史蒂夫・威特科夫（Steven Witkoff）日前在社群平台 X 上意外發布並迅速刪除一條暗示與俄羅斯密切合作的推文，內容顯示他可能與克里姆林宮代表進行秘密交流。維特科夫在推文中寫道「他一定是跟K學的⋯⋯」，隨後立即刪除。

《天空新聞》報導，他可能以為自己是在發送私人訊息，而「K」幾乎可以確定指的是俄羅斯總統普丁的特別代表基里爾・德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）。此評論出現在《Axios》報導華盛頓制定的秘密和平方案後，引發外界關注。

據《Axios》、《金融時報》及《路透社》報導，美國正秘密制定一份由美國總統川普批准的「28 點烏克蘭和平方案」，起草者包括威特科夫在內，以及美國副總統范斯（James Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）與商人兼川普女兒伊凡卡的丈夫庫許納（Jared Kushner）。

美國國務卿盧比歐。圖：達志影像/路透社

該方案據報要求將頓巴斯（Donbas）地區全部割讓給俄羅斯，凍結赫爾松與扎波羅熱地區戰線，削減烏克蘭軍隊規模，並暫停烏克蘭加入北約的進程，其內容與俄羅斯要求高度一致。

美國國會表示對此毫不知情，直到媒體曝光後才得知該計劃。共和黨參議員葛拉漢（Lindsey Graham）表示，他對此計劃毫無所知，並強調任何方案都必須提供烏克蘭明顯的軍事援助，以削弱俄羅斯持續戰爭的能力。他的立場也凸顯共和黨內部對烏克蘭政策存在分歧，行政部門與國會的協調仍面臨挑戰。

前海豹部隊領導、《基輔郵報》特派員 Chuck Pfarrer 在 X 上指出，該和平方案將迫使烏克蘭割讓頓巴斯、赫爾松及扎波羅熱等地區給俄羅斯，凸顯美方計劃更像是在獎勵侵略者，而非談判俄羅斯投降。附圖顯示烏克蘭地圖，其中橙色區域標示俄羅斯已佔領的克里米亞及部分頓巴斯地區，但俄軍並未完全掌控，進一步反映計劃的不合理性。

美國正在制定的「28點烏克蘭和平計畫」疑旨在要求烏克蘭放棄頓巴斯地區並割讓給俄羅斯。 圖：翻攝自 X @ChuckPfarrer



據《路透社》報導，歐洲各國對美國支持的方案強烈反對，認為和平不應以投降為代價。法國表態和平不能意味著讓步，而波蘭則強調受害方不應受限制自衛。隨著美國將領抵達基輔，歐洲明確表示，烏克蘭及其盟友必須參與任何協議。

《每日電訊報》則指出，該方案甚至包含一項「租金換土地」的條款，要求俄羅斯支付烏克蘭佔領頓巴斯的租金，但付款金額未明。雖然名義上烏克蘭仍保有頓巴斯主權，但實際控制權交給俄羅斯，然而外界普遍認為這幾乎等同於烏克蘭的投降。

