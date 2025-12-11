川普在洛杉磯署國民兵 聯邦法官下令停止 將部隊指揮權還給州政府

駐守在加州聖塔安娜市一棟聯邦政府建築外的加州國民兵。(路透)

舊金山聯邦地區法官布雷爾(Charles Breyer)10日頒布命令，川普政府必須停止在洛杉磯部署加州國民兵，並將部隊指揮權交還給州政府。不過命令暫緩至15日執行，好讓川普政府有時間提出上訴。川普總統6月下令派遣國民兵及現役部隊進入美國第二大城洛杉磯街頭維持治安，引發加州州長紐森(Gavin Newsom)提出告訴。

今年6月，為應付洛杉磯因大規模掃蕩移民行動而掀起的抗議潮，總統下令4000名加州國民兵及700名現役陸戰隊員進駐維安，此一做法不僅加重洛杉磯緊張情勢及民主黨人不滿，也引發有關總統權限的法律爭議。

廣告 廣告

布雷爾法官8月時已禁止川普政府在加州部署國民兵，到10月下旬兵力雖已降至數百人，但加州仍堅決反對川普指揮這些部隊而再次提告。

綜合美聯社等多家報導，布雷爾在最新的裁決裡駁斥了川普政府的論點，即法官無權審查延長國民兵的部署，以及洛杉磯仍需要國民兵來保護聯邦人員和財產。布雷爾指第一個說法「令人震驚」，第二個說法則近乎「歪曲事實」。

他在裁決中直斥川普政府延長部署期限的理由依據，比6月時提出的論述更加「牽強附會」，叛亂危險之說更顯得「荒謬」。

在布雷爾頒布命令後，加州檢察長邦塔(Rob Bonta)形容這是民主及法治的勝利，並指責川普政府在軍隊問題上玩弄政治遊戲，強調總統不是國王，不能在沒有正當理由的情況下，任意將國民兵聯邦化，無論時間持續多久。

白宮發言人傑克森(Abigail Jackson)透過聲明說，川普政府將會提出上訴，聲稱會「最終贏得勝利」。

美國北方司令部(U.S. Northern Command)指出，目前仍約有100名加州國民兵負責守衛聯邦大樓及駐紮在附近基地，並未與移民執法人員一起出現在街頭。

更多世界日報報導

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶