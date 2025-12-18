川普在白宮前總統肖像下增註解 猛批歐巴馬 還把拜登照片換成「這個」.....

美國總統川普近期在白宮內部的歷任總統肖像下方新增銅質牌匾，以政治性的口吻敘述歷屆總統的執政成果，並針對前總統拜登、歐巴馬進行猛烈批判，拜登的肖像也被「自動簽名機」取代。 圖：達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 在重返白宮開啟第二段任期後，美國總統川普持續對包含拜登、歐巴馬在內的多位前任總統發表批評，甚至將白宮歷屆總統肖像中的拜登照片換成「自動簽名機」，抒發對前任領導者的不滿。近期有美媒報導稱，川普在歷屆總統肖像下方新增了銅質牌匾，並以自己的視角書寫歷任總統的事蹟，同時針對拜登、歐巴馬進行猛烈批評，相關行為也引發美國民眾激烈討論。

根據《美國廣播公司新聞》( ABC News )報導，白宮近期在玫瑰花園走廊「名人步道」的歷屆總統肖像下方新增牌匾，以政治性的口氣描述了歷任總統的任期以及執政成就。其中，針對拜登、歐巴馬與柯林頓等三位前任總統的內容更充斥著川普的「個人色彩」，與其透過社交媒體發布的貼文高度相似，「隨意使用標點符號與大小寫，內容更四處充斥著驚嘆號」。

該報導指出，在針對拜登的牌匾中，川普直接寫上了「『瞌睡喬．拜登』( Sleepy Joe Biden )是美國歷史上最糟糕總統」的敘述，並形容拜登是在「美國歷史上最腐敗的選舉中勝選」，批評其在總統任內主導了「一系列前所未有的災難」，導致美國「瀕臨毀滅」。

川普也在牌匾中，針對拜登的經濟、氣候、移民以及外交政策發表批評，並將拜登主導的阿富汗撤軍描述為「美國歷史上最恥辱的事件之一」。與此同時，川普也將俄羅斯入侵烏克蘭、哈瑪斯襲擊以色列等地區衝突的發生原因，歸咎於拜登「軟弱」的執政風格。

另一方面，在歐巴馬肖像下方的牌匾中，川普刻意提及了歐巴馬的中間名「海珊」( Hussein )，稱其不但是美國歷史上第一位黑人總統，也是美國歷史上「最具爭議的政治人物之一」。川普透過牌匾指出，歐巴馬「監視」了川普 2016 年參與的總統選舉，並「主導、製造」了「通俄門」的相關爭議，批評該起事件是「美國歷史上最嚴重的政治醜聞」。

川普也在牌匾中提及，歐巴馬欽點希拉蕊．柯林頓 ( Hillary Clinton ) 為繼任者，「但卻輸給了唐納德． J ．川普，失去了總統的寶座」。川普也在比爾．柯林頓 ( Bill Clinton ) 的牌匾中註記「柯林頓總統的妻子希拉蕊輸給了唐納德． J ．川普總統，失去了總統寶座」。

針對牌匾內容與川普貼文風格相似的問題，白宮新聞秘書卡羅琳．萊維特 ( Karoline Leavitt ) 透過一份聲明，承認許多牌匾的內容都是「川普總統親自撰寫的」，並誇讚牌匾以「優美的文字描述了每位總統以及其執政留下的遺產」。

