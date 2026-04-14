川普在白宮點麥當勞「給3000元小費」 幽默問：這不像演的吧？

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川普在白宮大方打賞給送來麥當勞的外送員。（翻攝The White House Flickr）

正在經歷兩線作戰的美國總統川普（Donald Trump）再次展現「大撒幣」魅力！週一川普在白宮橢圓形辦公室外接見一名 外送員，當場掏出100美元（約新台幣3,171元）作為打賞。儘管川普自嘲這場大秀看起來一點都不像「套招」，但外送員在受訪時的一席話，也揭開了目前美國因伊朗戰爭導致通膨加劇、油價飆漲的真實困境。

「霸氣小費」現場曝光！外送員驚喜收下

根據《CNN》報導，白宮隨行攝影師捕捉到的畫面，川普當天點了最愛的「麥當勞」作為午餐。當來自阿肯色州的外送員希蒙絲（Sharon Simmons）將餐點送達時，川普隨即掏出一張百元美金大鈔。

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川普在現場不改幽默本色，對著媒體打趣道：「這看起來一點都不像演的吧！」引發全場哄笑。然而，這場看似溫馨的互動，背後其實有著強烈的政治動機，旨在推廣共和黨最新的「小費免稅」政策。

大作秀背後：用「免稅」安撫底層選民

白宮方面表示，此舉是為了宣傳共和黨法規中關於「限制小費稅收」的相關條款。外送員希蒙絲事後接受CNN採訪時也相當「配合」，大讚川普的政策確實讓她受惠，但也話鋒一轉，坦言現在的生活並不好過。

「油價真的很有感，這影響了所有人，而不只是外送員。」希蒙絲表示，由於美國目前正與伊朗交戰，導致國際油價持續攀升，對靠開車維生的她來說，壓力非常大。她苦笑說，雖然小費免稅很有幫助，但被油價吃掉的利潤也相當驚人。

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