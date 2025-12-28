川普在說CNN在看！年末盤點誇大經濟、扭曲戰爭等多項不實說法
編譯莊佳芳／綜合報導
川普與CNN之間的糾葛從川普上任那天就從未消停，川普也多次公開抨擊CNN是「膽小鬼新聞網」、「業界最差勁的媒體之一」等，稱CNN的報導內容都對他懷有惡意。
隨著2025年即將來到尾聲，CNN作為川普「最嚴厲的審視者」，也特別統整出幾個川普在這一年所撒下、使事實不符的謊。CNN稱，儘管與第一任期相比，川普的謊言種類減少，但仍保持驚人的數量及重複性。
無視通膨、投資灌水
CNN提到，川普向來喜歡用誇大的數字宣揚他的成就。川普聲稱自己在重回白宮的不到一年內，為美國爭取了17兆美元的投資，但CNN表示，當時白宮官網公布的數字顯示是8.8兆美元。在商品價格方面，川普也聲稱食品價格除了牛肉，其餘皆下降了，但事實是有很多民生必需品的價格都在上漲，幾乎到了無法承受的程度。
除了食品，川普也聲稱處方藥的價格下降了500%，甚至到了驚人的3000%，但CNN諷刺，降價100%意味著購買藥品反而會獲得補貼，因此該說法只是誇大。川普引發的全球關稅戰，導致商品價格上漲，但他卻堅稱這些關稅是由外國，非美國人支付的，事實上，這些增加的成本都已經轉嫁到消費者身上了。
自詡和平使者卻想併吞加拿大
面對即將邁入第四年的俄烏戰爭，川普曾在2024年競選時聲稱，一旦重返白宮，將在24小時內結束戰爭，但直至今日戰爭仍持續，而他竟在記者提問時表示當時的承諾只是開玩笑，甚至表示烏克蘭本可以透過協議來避免戰爭，顛倒了俄羅斯挑起戰事的事實。
在爭取諾貝爾和平獎的過程中，川普也錯誤地聲稱他結束了八場戰爭，CNN統整那些川普聲稱已結束的戰爭表示，其中有許多都還在持續，包括以哈戰爭、泰柬邊境衝突等。另外，川普在提出併吞加拿大的計畫時，他也聲稱加拿大人民十分歡迎，但實際上民調顯示，有大約九成的成年人都反對這項提議。
引起爭議的另一項外交事件就是川普對加勒比海販毒船的打擊，CNN報導，川普聲稱每艘運毒船會造成2萬5000名美國人喪生的數字是虛構的，專家指出，先不論該航線並非走私芬太尼的熱門路線，即使船上的毒品真的銷往美國，根據聯邦政府的初步數據，美國2024年所有毒品過量致死的總人數約為8萬2000人，與川普說的數據相去甚遠。
為掩蓋犯罪、改制撒的謊
震驚國際的艾普斯坦案性犯罪案，川普一直與案情有關聯。對此他不僅試圖阻止文件的公布，還曾聲稱該案的文件是前總統歐巴馬、拜登，以及前聯邦調查局局長柯米（James Comey）偽造的，但CNN引述事實查核網站PolitiFact的調查稱，這些文件皆非被偽造的。
除此之外，川普過去試圖廢除郵寄投票制度時，曾謊稱美國是世界上唯一使用郵寄投票的國家，但其實加拿大、英國、德國等數十個國家都有採用郵寄投票。同樣的手法也發生在他試圖廢除出生公民權時，他聲稱美國是唯一實行此政策的國家，但有數十個國家都實施此政策。
川普的醫療謊言
川普的謊言不僅於政治層面，他曾謊稱給嬰兒打的疫苗是將80種不同的疫苗混合後一起注射，CNN澄清，嬰兒根本不會接種高達80種不同疫苗，更不可能將不同疫苗混合注射。而川普認為任內最大的成就：「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），在審查時他也謊稱醫療補助計畫不會有任何改變，但事實上卻進行重大改革，據國會預算辦公室預測，將導致數百萬人失去醫療保險。
