川普在NBA總冠軍賽打瞌睡？白宮駁斥：不是在說謊就是腦子有問題

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美國總統川普被質疑在NBA總冠軍賽上打瞌睡。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）日前前往「麥迪遜廣場花園」（Madison Square Garden）觀戰NBA總冠軍賽，成為首位出席的在任美國總統，不過他的到來不僅讓現場球迷噓聲四起，還被拍到疑似在比賽中打瞌睡的畫面，並在網路上瘋傳，引發熱議，對此，白宮方面也做出回應反擊了。

川普當天是在尼克隊老闆James Dolan的包廂內觀賽，同行的還有他的孫女Kai Trump、私人顧問Boris Epshteyn和其他內閣成員，這也是美國史上首次有現任總統親自出席NBA總冠軍賽。

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然而，賽後卻有球迷拍到的現場影片在網路平台上瘋傳，畫面顯示川普疑似在賽事中閉眼、打瞌睡，引來外界熱議批評，甚至有美國國會議員質疑川普的健康狀況。

對此，白宮方面也作出澄清和反駁，發言人Davis Ingle表示：「川普總統創下歷史，成為首位出席NBA總決賽的現任總統。他在James Dolan的包廂內，與多位優秀的內閣成員一同觀看了這場激烈且精彩的比賽。」

Davis Ingle接著抨擊：「任何荒謬地聲稱總統睡著的人，不是在說謊，就是腦部有嚴重問題。」

根據外媒報導，白宮醫師Sean P. Barbabella早在5月底時就已經表明川普健康狀況極佳，完全有能力履行三軍統帥與國家元首的所有職責。

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