川普坦承和馬杜洛通話 傳要求他流亡俄羅斯

美國總統川普在空軍一號上向記者表示，他近日確實與委內瑞拉總統馬杜洛通話。路透社



美國總統川普週日（11/30）坦承近日曾和委內瑞拉總統馬杜洛通話，但不願透露細節。美國一位共和黨籍聯邦參議員向媒體表示，川普要求馬杜洛流亡至俄羅斯或其他國家，但該議員同時強調，川普不會出兵攻打委內瑞拉。

川普週日在空軍一號回答記者有關是否與馬杜洛（Nicolas Maduro）通話提問時，他說：「我不想談論這件事，但答案是：沒錯。」川普不願透露兩人通話細節，僅說：「我不想說這通電話是好是壞。」

《紐約時報》上週報導指出，川普與馬杜羅11月16日通話，討論在美國安排會面，並研商馬杜洛的下台條件。

《邁阿密論壇報》週日引述知情人士報導，川普在通話中提出，可讓馬杜洛和妻兒安全離開委內瑞拉，但必須立刻離境。但馬杜洛隨後提出條件。該知情人士說：「首先，馬杜洛要求一份全球特赦令，涵蓋他被指控的所有罪名，效力同時包含他的整個團隊，但這項要求被拒絕了。接下來，他還要求掌控（委內瑞拉）軍隊…換取舉行自由選舉。」

據報導，川普拒絕了馬杜洛的兩項要求，並再下通牒要他立刻離開委內瑞拉，否則後果自負。

美國參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）成員、共和黨籍議員穆林（Markwayne Mullin）週日接受CNN專訪時表示，川普要求馬杜洛「離開前往俄羅斯或是其他國家」。穆林還說，川普並未下令軍隊準備入侵委內瑞拉：「不，他（川普）說得很清楚，我們不會派軍隊進入委內瑞拉。我們只想要保護我們自己境內。」

不過川普上週四（11/27）對軍方發表「感恩節談話」時預告，對委內瑞拉毒梟的地面行動即將開始。隔兩天，川普上週六（11/29）又在社群媒體放話，要求各方「視委內瑞拉空域為完全關閉狀態」，引發外界對美國即將朝委內瑞拉開戰的憂心。

川普週日在空軍一號上被問及「關閉空域」警告，是否代表即將對委內瑞拉發動空襲時？他回說：「不要自行解讀。」

川普政府自9月起動員軍隊在加勒比海海域執行至少21起擊沉毒船任務，至少83人死亡。川普政府指控，這些船隻是來自委內瑞拉和其他拉美國家的毒品船。美軍更是出動包括福特號航空母艦和至少8艘其他軍艦以及F-35戰機逼近委內瑞拉。

