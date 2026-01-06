川普垂涎格陵蘭 總理發長文開嗆：夠了

美國日前逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，總統川普再次脫口覬覦格陵蘭言論，對此，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）於臉書發文震怒：「夠了，不要再幻想併吞。」

川普。（圖／美聯社）

川普昨天搭乘空軍一號回到華盛頓時，表示從國安角度來看，美國非常需要格陵蘭，甚至預告大概2個月後會再來處理這個問題，對此，格陵蘭總理尼爾森在臉書震怒發文：「夠了…停止施壓，停止影射，停止兼併的幻想。」

尼爾森近日受訪時表示，溝通不應再透過媒體或各種迂迴的管道進行，這樣做並不尊重，為了穩定民心，他強調，格陵蘭並非處於可能「一夕之間被接管」的情勢，並呼籲恢復與美國長期以來的良好合作關係，同時認為對任何軍事情境的揣測都是不恰當的。

針對川普的言論，丹麥政府也跳出來說話，稱格陵蘭的未來不容外國干涉；德國政府也表示，建議若北約需要，可討論加強安全防護；此外，就連法國政府、歐盟也都跳出來支持格陵蘭。

