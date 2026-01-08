川普執念格陵蘭 紐時質疑必要性

美國總統川普日前再提想要取得格陵蘭引起歐洲關切，白宮7日重申，在北極圈嚇阻大陸與俄羅斯符合美國最佳利益，且有助於確保大陸與俄羅斯無法持續進行侵擾行為；美媒也提醒格陵蘭面對現實，川普不會放下執念。美國國務卿盧比歐預告，下周和丹麥領導層見面。然而《紐約時報》則質疑美國收購甚或採取更激烈手段取得格陵蘭的必要性。

美國政府高層近期對外直言，美國不排除動用武力取得格陵蘭，白宮發言人李威特7日表示，從丹麥政府手中收購格陵蘭是目前川普和國安團隊積極討論的選項之一。所有選項都在考慮中，但川普第一選擇永遠都是外交。

廣告 廣告

李威特重申川普立場表示，獲取格陵蘭符合美國最佳利益，能使美國提升對北極圈的控制，同時確保大陸和俄羅斯及其他美國敵人無法在這個非常重要且極具戰略性的區域持續進行侵擾行為，這也是為何川普團隊目前在討論如何落實這項收購案原因。

同時，盧比歐宣布，預計下周和丹麥領導層見面，但對於美國是否願意以軍事手段取得格陵蘭的問題，他僅表示，每個美國總統都保有藉由軍事達到目標的選項，但「身為一名外交官，我們工作的重點，就是傾向用不同方式解決問題。」

外界感受到美國對格陵蘭勢在必得的野心，《華爾街日報》報導，過去一年丹麥對川普買下格陵蘭的應對策略，僅是表明該島是非賣品，同時增加在北極地區的防務支出，期盼川普熱情會自動消退，但如今格陵蘭面對現實，川普不會放下執念。

《紐約時報》也質疑，美國真的需要買下，甚至動用更激進手段取得格陵蘭嗎？美國在格陵蘭已設有軍事基地，其與丹麥也早在1951年冷戰時期就簽有防衛協定，該協定早已允許美國在格陵蘭各地建造、架設、維護、運作軍事基地，以及派遣人員控制船艦、飛機與水上飛行器的起降、停泊等任務。丹麥國際研究院研究員歐里森說明，美國幾乎可以全權決定這些事務，很難想像美國得不到想要的。