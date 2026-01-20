川普執意拿下格陵蘭？前白宮顧問：只是談判策略不可能強奪

2026年1月17日，格陵蘭首府努克，民眾遊行到美國領事館前示威，抗議美國總統川普想強佔格陵蘭。美聯社



美國總統川普對格陵蘭虎視眈眈，曾表示「百分之百」會取得格陵蘭。不過川普的前經濟顧問表示，川普不可能迫使格陵蘭易主，他的強烈言辭可能只是談判手段。

IBM副董事長寇恩（Gary Cohn）曾在川普第一個總統任期內擔任白宮首席經濟顧問。他向英國廣播公司（BBC）表示，「格陵蘭仍然會是格陵蘭」，川普無法強取。

寇恩表示，川普若要出兵佔領目前屬於丹麥的格陵蘭，形同「侵略另一個作為北約成員的獨立國家」，已跨越紅線。

廣告 廣告

寇恩表示，川普應該是著眼於格陵蘭的礦產資源，他近期針對格陵蘭的言論「也許只是談判手段的一部分」。

寇恩是在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會時受訪。他透露自己才剛參加美國國會代表團的會議，「我想共和黨和民主黨有一致共識，格陵蘭依然會是格陵蘭」。

他也指出，美軍若增加在格陵蘭的駐軍，會是當地民眾樂見的情況，因為北大西洋與北冰洋面臨的軍事威脅與日俱增。

川普曾宣稱，格陵蘭須由美國控制，才能避免未來遭俄羅斯或中國佔領。

寇恩指出，美國還可以協商「承購」格陵蘭的稀土礦產資源。格陵蘭礦藏豐富，但大多未開發。

寇恩表示，川普的談判手法之一就是誇大要求，曾經多次藉由類似手段達成他真正想要的結果。在格陵蘭問題上，「也許他真正想要的是擴大軍事存在，以及（礦產）承購協議」。

寇恩對於川普的某些行動有所保留，但認為川普政府的很多政策實際上動機各異。

以委內瑞拉為例，寇恩認為川普的介入是要干擾委國與中國的關係，也包括與俄羅斯、古巴的關係。

寇恩也認為，川普越來越重視開發稀土來源，而格陵蘭可作為主要供應來源之一。

更多太報報導

陸客暴跌也不怕 2025外國旅客訪日突破4000萬人次創新高

【一文看懂】2026達沃斯：三千政商領袖雲集 川普最吸睛、AI與地緣政治成焦點

川普上任一週年不滿意度破5成 民眾怨未抑制物價、關注海外過多