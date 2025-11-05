川普執政小考 連吞3敗

美國總統川普領導的共和黨在4日的紐澤西州、維吉尼亞州與紐約市首長選舉中失利，連失三城。民主黨籍的薛瑞爾與史班伯格分別贏下紐澤西與維吉尼亞州長寶座。左派政治新星曼達尼，在選前被川普公開點名反對，卻高票當選紐約市長。

2州1市的選舉象徵川普重返白宮後的小考失利。民主黨在過去一年支持率暴跌後，終於迎來一個美好夜晚。民主黨人指，他們的勝利是對川普第2任期的一次裁決。不過，川普發文強調，根據民調顯示，因為他不在選票上，再加上聯邦政府關門，才是共和黨輸掉選舉的原因。

《美聯社》分析，這次選舉結果意義不大，只有幾個州舉行，且部分偏向民主黨。《華爾街日報》則認為，周二的選舉結果會使一些共和黨人對明年期中選舉，能否保住在眾議院小幅領先的多數席位，感到緊張。屆時，全部眾議院席位、部分參議院席位及其他關鍵的州級職位，都將改選。

3位民主黨籍候選人把選舉論述聚焦在民生問題。薛瑞爾與史班伯格更將選戰論述核心放在反川普，並將其共和黨對手與川普掛鉤，成功鼓動反川情緒。根據《NBC》出口民調，川普在紐約市選民間的不支持度高達69％、在紐澤西州與維吉尼亞州的不支持度分別為55％與56％。

《ABC》出口民調則顯示，近半維吉尼亞州選民認為經濟是該州面臨的最重要議題；6成紐澤西州選民認為該州經濟表現不佳；過半紐約市選民也指生活開銷是最迫切的問題。諷刺的是，一年前川普也是以人民生活為主軸贏下選舉，同樣的議題如今卻成為共和黨選戰失利的原因。

觀察各州選舉情況，薛瑞爾在紐澤西州以56.2％得票率擊敗共和黨對手西塔瑞利，在去年總統大選該州出現傾共和黨趨勢後，仍保住民主黨在該州的執政權，使紐澤西州自1961年以來再次由民主黨3度執政。

維吉尼亞州則是由「紅」（共和）轉「藍」（民主），「維吉尼亞選擇務實主義而非黨派之爭，我們選擇了聯邦而非混亂。」史班伯格在勝選後如是說。她以57.5％得票率擊敗現任副州長厄爾西爾斯，成為該州首位女性州長。

這次選舉失利最讓川普不滿的恐是紐約市長選舉，即使投票前川普揚言若曼達尼勝選，將刪減所有必要之外的聯邦援助，川普支持的紐約州前民主黨籍州長古莫仍遭到慘敗，34歲的曼達尼則勢如破竹，成為紐約市有史以來第一位穆斯林市長。