川普執政變數多疊加中國內捲壓力 專家：北京政策將更頻繁「忽左忽右」， 台商投資佈局處關鍵十字路口

美國總統川普執政變化莫測，加上中國經濟內卷嚴重，將為美中貿易戰添加更多變數。中經院第一研究所所長劉孟俊預期，中國經濟未來5~10年將在「穩成長、穩匯率、控風險」與「安全優先」之間拉扯，政策可能更頻繁「忽左忽右」。工業總會大陸處處長黃健群則認為，美中對抗與中國投資環境變化疊加，台商投資與布局正處在「要往左或往右」的關鍵十字路口。

陸委會與國科會委託中華經濟研究院（中經院）今（12月23日）在台大醫院國際會議中心舉辦「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會，劉孟俊以「中國大陸十五五的展望與挑戰」為題發表主題演說。

「十五五」戰略轉向：安全與科技自立比重拉高

劉孟俊指出，2025年同時具有「十四五」規劃收官與「十五五」（2026至2030年）啟動的雙重意義，也是「中國製造2025」的重要節點。相關研究多認為，中國在部分關鍵零組件國產化已有進展，顯示產業政策延續力仍強，但外部環境惡化，已迫使中國必須重新調整整體發展戰略。

廣告 廣告

他分析，相較過去較著重治理效能提升，「十五五」規劃更明顯凸顯「國家安全」與「科技自立自強」等核心概念，反映中國希望透過強化內部韌性，建立可抵禦外部衝擊的安全屏障。

​ 中國將更著力拉動內需， 房市回穩牽動穩成長成效 ​

從近期中央經濟工作會議釋出的訊息來看，劉孟俊指出，中國未來5到10年將更著力於「做內功」，包括挖掘經濟潛能、以更精準的政策工具拉動內需、推動全國統一大市場，並提升城鄉居民所得與消費能力，核心目標是讓內需成為成長主引擎，以降低對外部市場與地緣政治衝擊的敏感度。

在政策工具上，他指出，中國正嘗試從過去偏向「大水漫灌」的刺激方式，轉為更重視信用投放與定向支持，資金配置更集中於科技創新與中小企業扶植。

不過他也提醒，當「既要穩成長、又要穩匯率、還要控風險」同時並行，政策容易陷入三難困境。降利率、擴信用雖有助刺激內需，卻可能牽動匯率與資本流動，進一步壓縮政策操作空間。

12月23日，工業總會大陸處處長黃健群演說時分析，台商投資與布局正處在「要往左或往右」的關鍵十字路口。（王秋燕攝）

劉孟俊指出，中國內需動能不足的壓力仍在，其中房地產投資下滑尤其值得關注。他引述數據指出，今年1至11月房地產投資年減15.1%，房市是否回穩，將直接影響整體「穩成長」政策的實際效果。

未來不排除中國採取更積極作法，例如由「國家隊」進場處理存量或空置房產，以穩住房市與市場預期。

三大戰略主軸並行 資源取捨難題浮現

劉孟俊進一步歸納，「十五五」期間，中國將同步推動三大戰略主軸。第一是擴大內需與共同富裕相關政策，提升消費占GDP比重。他指出，中國消費占比長期偏低，若內需市場未能有效強化，面對外部不確定性時，經濟韌性將受到限制。

第二是科技自立自強，透過「新型舉國體制」推進關鍵技術突破，涵蓋AI、量子運算、積體電路與生物科技等領域，其中AI與生醫被視為值得持續觀察的重點方向。

第三則是綠色轉型與碳中和。中國在電動車、太陽能、電池等「新三樣」具備相對優勢，並試圖將降低碳成本的優勢，轉化為面對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）等綠色規則的競爭籌碼，甚至可能延伸為制度層面的輸出。

不過他也直言，三大主軸同時推進，勢必產生資源排擠效應，在「促成長」與「顧安全」之間，政策擺盪風險將隨之升高。

談及對台灣的啟示，劉孟俊指出，美中貿易戰與供應鏈重組不必然全是壞事，若能將「韌性」轉化為價值，台灣反而有機會走出新的策略路徑。從疫情到美中摩擦，台灣產業多次被視為可靠供應鏈夥伴，全球供應鏈中的能見度與不可取代性反而提升。

他建議，台灣可從三個方向強化定位：一是以制度與規則累積國際信任；二是凸顯關鍵科技與模組化供應能力；三是深化國際合作與產業鏈重組，將台灣定位為不可或缺的關鍵夥伴。

12月23日，陸委會與國科會委託中經院辦「川普新政對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響與展望」座談會，陸委會主委邱垂正（左四）與與會專家合影。（中經院提供)

投資降溫、布局分化 台商面臨抉擇

工業總會大陸處處長黃健群則從台商投資現況切入指出，官方統計顯示，台商赴陸投資件數長期下滑，自2007年起每年均未超過1000件，整體趨勢走弱。

不過他也指出，上市櫃公司仍有相當比例持續在中國布局，前三季累計獲利接近4000億元，顯示「在中國仍然賺錢」。但同時，匯回金額創新高，也反映企業對中國景氣下行與投資風險的重新評估。

黃健群總結，目前兩岸經貿呈現「投資冷、貿易依存度下降、結構失衡、關係均溫」的狀態，不可能一刀切歸零，也難以回到過去高度熱絡。在國際秩序與供應鏈重組的背景下，如何從台灣利益最大化出發，調整兩岸經貿政策與台商支持機制，仍有相當討論與調整空間。



更多風傳媒報導

