川普執政週年秀政績 再提台積電擴大在美投資

美國總統川普說：「我們是世上最成功的國家。」

把厚厚的資料摔在地上，美國總統川普在就職1週年的記者會上，用戲劇性的動作，展示他口中「無人能及」的施政成果，更誇口自己只用1年時間，就完成其他總統整個任期都做不到的事。

在經濟表現方面，川普除了強調通膨消失、貿易逆差大幅縮減之外，更將台積電在亞利桑那州的擴大投資與量產，視為「製造業回流」的關鍵指標。

川普表示，「我們在1年內取得的巨大成功，我沒想到我們能這麼快做到。現在才剛滿12個月，而且我經常說，我們擁有世界上最成功的國家。」

川普也啟程前往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇，他毫不避諱地表示，此行最重要的任務，就是與各國領袖舉行一系列會議，全力推動「收購格陵蘭」的計畫。

對於法國總統馬克宏提議在巴黎舉行G7緊急會議來緩和局勢，川普斷然拒絕，甚至語帶嘲諷地暗示，馬克宏的總統大位恐怕已岌岌可危。

川普說道，「馬克宏不會在那待很久，他的任期所剩無幾。他是我的朋友、他是個好人，我喜歡他，但如你所知，他不會待很久。」

不過，馬克宏在世界經濟論壇致詞時，譴責川普對格陵蘭野心是「復甦的帝國主義野心」，指責美國企圖削弱歐洲，並將歐洲置於附屬地位，他也特別提到法國參與了格陵蘭島的演習。

法國總統馬克宏強調，「面對世界野蠻化，法國與歐洲必須捍衛有效多邊主義。不是威脅任何人，而是支持盟友與另一歐洲國家丹麥。」

川普也因為法國拒絕加入美方的格陵蘭立場，揚言對法國葡萄酒與香檳的15%關稅加碼到200%，作為報復施壓。

川普強勢重返國際舞台，從台積電的晶片戰略，到格陵蘭的領土野心，「美國優先」的政策勢必將在達沃斯掀起新一波的地緣政治角力。