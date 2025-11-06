川普執政「小考」連敗 媒體人：他犯了一個很嚴重戰略錯誤

美國州市選舉，民主黨紐約州眾議員曼達尼當選紐約市市長，成為紐約市第一位穆斯林市長。維吉尼亞州州長由民主黨的史潘柏格當選、紐澤西州則是民主黨薛瑞爾勝選。媒體人謝寒冰表示，美國總統川普這一次犯了一個很嚴重的戰略錯誤，他以為自己非常受歡迎。

謝寒冰5日在中天《頭條開講》節目中表示，川普這一次犯了一個很嚴重的戰略錯誤，他以為自己非常受歡迎，比如兩個候選人都是民主黨，跟共和黨沒有什麼關係，所以他去攻擊其中一位候選人，他以為是在幫他的對手加分。

謝寒冰接著表示，可是問題是，川普去痛斥伊斯蘭教市長候選人時，反而激起公憤，反而讓很多人出來去投他的票，所以這一次最大的「助選人」，恐怕川普也要居功厥偉，因為川普也搞不清自己的狀況，他以為自己還非常受歡迎、很多人只要看到他就會去投票。

謝寒冰指出，川普當然還是有支持者，可是他的支持者在減少當中，他自己不知道，特別是在紐約這個地方，川普的支持者本來就很少，他還跳出來。在紐約這個地方，恐怕川普支持誰，誰就要落選。

謝寒冰點出，像在台灣，每個候選人都會評估，誰來幫忙站台，對自己是有優勢的。如果現在本來想要幫忙站台的那個人，對選情不但沒有加分，反而是劣勢的時候，通常都會叫那個人不要來，要不然就找藉口不要碰面，假裝跟那個人沒有關係。

謝寒冰認為，在紐約這個地方，強調共和黨跟川普，不就是找死，這個道理川普不懂嗎？川普要嘛是真的不懂，要嘛是被他的自大蒙蔽眼睛，因此3連敗。接下來的期中選舉，可能大部分共和黨人都不找川普站台，因為要降低川普對他們選舉的影響。

