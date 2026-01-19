川普堅持佔領格陵蘭！西班牙總理震怒開嗆了：「這國家」將漁翁得利

即時中心／高睿鴻報導

美國總統川普（Donald Trump）近日多次公開強調，美國「需要」格陵蘭島，理由是防止俄羅斯、中國勢力進入北極地區。他不僅否定租借方案，還直言唯有取得完整主權，才能確保美國與北約的長期安全。白宮亦透露，除購買等外交途徑外，也不排除動用其他選項。不過，對於美國公然發出軍事威脅，西班牙總理桑奇斯（Pedro Sanchez）則嚴正警告，若美國真對格陵蘭出兵，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）恐將成為「世界上最開心的人」。

桑奇斯直言，美國此舉將重創北大西洋公約組織（NATO）的安全與正當性，並且，可能讓俄羅斯用來合理化侵略烏克蘭的行為，嚴重衝擊國際秩序。由於川普近日不斷重提「美國應擁有格陵蘭」等訊號，桑奇斯表達強烈憂慮，他說，格陵蘭隸屬丹麥的領地，美國發動攻擊，等同對北約盟國動武，將徹底摧毀北約結構、以及盟國之間的信任，進而讓俄羅斯從中得利。

不過，川普的雷霆手段，世界最近已經見識過了。在此之前，美國才剛以迅雷不及掩耳之勢出兵委內瑞拉，並直接拘捕總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使其長期威權統治瞬間瓦解。此舉震撼國際社會，也讓外界對川普政府是否可能在格陵蘭問題上採取更激進行動，產生高度警惕。

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／美聯社提供）

丹麥政府與格陵蘭地方領導人已多次重申，該島不出售，也無意成為美國的一部分。丹麥方面更警告，若盟國之間因領土問題動武，將對跨大西洋防禦體系造成毀滅性影響。

外媒《BBC》指出，格陵蘭雖為全球人口最稀少地區之一，但其地理位置橫跨北美與北極之間，是部署飛彈預警系統、監控極地航道的關鍵據點。美國自二戰後便在島上西北部的皮圖菲克（Pituffik）基地駐軍，目前已有百餘名美軍常駐，且依既有協議，美方本就可自由派遣部隊進出該地。

除軍事戰略外，格陵蘭島蘊藏的自然資源同樣備受關注，包括稀土礦物、鈾、鐵礦，甚至可能存在大量石油與天然氣。隨著北極冰層逐漸融化，相關資源與航道的重要性不斷升高。美媒近期報導，中國科研與軍事船隻在阿拉斯加附近北極水域的活動頻率創下新高，中俄也持續深化極地合作，使美方更加警惕。

不過，多個北約盟國已公開表態，認為格陵蘭的未來只能由丹麥與當地人民自行決定，並強調北極安全應透過多邊機制共同維護，而非單方面行動。各國亦援引《聯合國憲章》，重申主權與領土完整不可侵犯。

儘管川普早在2019年便曾提出購買格陵蘭的構想，並遭到拒絕，但在當前地緣政治緊張、美國對外軍事行動趨於強硬的背景下，國際社會對格陵蘭未來走向的擔憂，正持續升溫。

