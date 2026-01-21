川普堅決要奪格陵蘭、歐盟強硬回應關稅威脅！ 市場「拋售美國」情緒擴散
[Newtalk新聞] 綜合外媒報導，歐洲議會於當地時間周二（20 日）宣布，凍結去年七月與美國達成的貿易協議之批准程序。雖然這不代表會直接令協議失效，這被視為歐盟首次對川普施壓的回應，向美方表達強烈不滿。
同一日，市場也出現「拋售美國」的情緒，恐慌指數（VIX）跳升 26.5%，美國公債價格暴跌、十年期的殖利率飆升了 1.6%；美元指數（DXY）下跌近 0.5%；歐元兌美元匯率上漲 0.6%。避險標的黃金攻到 4,762.97 美元，漲 3.6%、白銀漲近 5% 至 94.56 美元，紛紛再創新高。
「這又是一次在全球避險情緒高漲的大環境下，出現『拋售美國』的動作」，Evercore ISI 全球政策和中央銀行戰略主管 Krishna Guha 在給客戶的一份報告中寫到。
歐盟硬起來 研擬報復策略
上周六（美東時間 17 日），川普在社群媒體宣布，自 2 月 1 日起將對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的等 8 個國家輸美商品加徵 10% 關稅，並宣稱 6 月 1 日起加徵的稅率提高至 25%，直到相關國家與美國就「全面地買下格陵蘭島」一事達成協議。
如今，歐洲議會的決定，無疑加深了雙方爆發全面性貿易戰的風險。外媒指出，歐盟還正在權衡一系列報復美方的措施，包括對約 930 億歐元的美國商品加徵關稅，及動用先前從未使用過的最強武器——反脅迫工具（ACI），這可能限制美國參與公共招標或限制科技平台等服務貿易。歐盟領導人定於本周四晚間在布魯塞爾舉行緊急峰會，討論應對方案。
去年七月，歐盟委員會主席馮德萊恩與川普達成「歐美貿易協定」。該協議已部分實施，但仍需歐洲議會批准。根據協議，美國對多數歐盟商品徵收 15% 的關稅，歐盟則承諾取消對美國工業品及部分農產品的關稅。
馮德萊恩達成這項協議是希望避免與川普的全面貿易戰，但在議會中，部分反對派議員認為，該協議過於偏向美國。在七月協議達成後，美國將鋼鐵和鋁產品的 50% 關稅擴大到數百種額外的歐盟產品，進一步加深了歐洲的不滿。
《路透社》報導，日前人在瑞士參加達沃斯論壇（Davos Forum）的法國總統馬克宏表示，「歐洲不會向惡霸屈服，也不會被嚇倒」，「我們更喜歡尊重而不是霸凌行為。我們更喜歡法治而不是暴行。」
格陵蘭：準備好面對入侵
對於川普再祭出關稅，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）稱，美歐貿易協定未解決美國的諸多不滿，川普恰當地利用關稅來威脅，他可能在為格陵蘭島相關談判做準備。丹麥首相則稱不會在主權問題上談判，做好貿易戰準備。
格里爾稱，歐盟尚未採取任何行動落實與美國的貿易協議，美國與歐盟的貿易協議未能解決美國對歐洲在農業和監管等方面的許多問題。
周二，在白宮舉行的近兩個小時的記者會上，當被問及將為獲得這座北極島嶼付出多大代價時，川普回答「你們會知道的。」
彭博資訊報導，格陵蘭方面，已多次拒絕川普購買該島的要求。總理延斯-弗雷德里克．尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）周一表示，「不會屈服於壓力」，並將「堅定地堅持對話、尊重和國際法」；更表示，雖發生軍事衝突的可能性不高，但不能完全排除美軍入侵。政府將成立一個專案小組，來協助民眾因應日常生活可能出現中斷。政府將發布新的指引，其中包括建議在家中儲備足夠五天份的食物。
這次不是TACO市場慌了
周二，金融市場出現明顯動盪，《CNBC》指出，由「拋售美國」的交易表明，由於擔心美國不再是可靠的貿易夥伴，全球投資者將對美國投資給予更高的風險溢價。在川普發出最新威脅後，一些投資人擔心，歐洲國家可能會拋售美國資產以示強硬。
「除了貿易、赤字和貿易戰外，還有資本和資本戰爭，」橋水基金創始人雷．達里歐（Ray Dalio）在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間接受《CNBC》節目採訪時表示，「如果有考慮這些衝突，就不能忽視資本戰爭的可能性。換句話說，或許人們購買美國公債等資產的意願會降低。」
美元指數周二大跌 0.5%，為自川普四月所謂的「解放日」推出大幅提高關稅措施以來最大的一次。國際市場也蔓延恐慌情緒，美股 S&P 500 指數回落 2%、科技股顯著回檔；歐洲 Stoxx 600 指數受前一天亞股下跌的影響，連續兩天下跌。
Evercore ISI 的 Guha 表示，美元下跌與歐元上漲表明，全球投資者「正尋求對不可靠的美國市場風險，來減少或對沖其對波動」。並指出，若川普不撤回所謂的「TACO」（川普總是臨陣退縮）計劃，或不尋求妥協，那麼美元和其他美國資產恐怕會受到嚴重且長期的影響。
