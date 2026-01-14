川普外交行動皆有清楚而冷靜的排序

把川普第二任期以來的所有外交行動放在一起看，其實可以清楚看出一個現實而冷靜的排序。（美聯社）





202年，川普再次上任後，美國對外政策在短時間內出現明顯轉向。中東、歐洲、亞太與西半球，幾乎在同一時間點，都感受到政策方向的移動。

但這些動作並非平均分配力量，也不是什麼精心設計的全球戰略。真正值得注意的是——在多條戰線同時推進的表象下，川普正在用最現實的方式，排出一個清楚的優先順序。

而這個排序的背後，驅動力量不是理念，不是盟友關係，而是2026年11月那場期中選舉。哪條線能最快兌現成果？哪條線牽動關鍵選區？哪條線短期內根本談不攏？——這些問題的答案，正在決定美國外交政策真正的ABCD。

一、第一條線──中東先行：以色列安全始終是核心

川普第二任期的第一趟外交出行，選擇了中東。

2025年5月13日至16日，川普訪問沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國，並與海灣合作委員會領袖會面。整趟行程聚焦在兩個主題：能源與安全。

值得注意的是，這不是巧合。川普第一任期上任後，首次重大外交出訪同樣選擇中東。從兩次任期的起手式來看，這個區域始終被放在他外交布局的最前端。

不到一個月後，情勢急轉直下。6月13日，以色列對伊朗發動大規模空襲；6月22日，美軍直接加入行動，空襲伊朗核設施，戰事在12天後結束。

從第一任期退出伊朗核協議，到第二任期延續制裁、再到實際軍事行動，美國對伊朗的壓制從未中斷。而以色列的長期安全，始終被放在這條路線的核心位置。

這條線並未停下。近期伊朗再度爆發大規模和平示威，政府安全部隊開槍造成平民傷亡。川普隨即公開警告，若伊朗政府進一步動用武力，美國不排除介入。以色列方面也同步表態，不會坐視任何可能影響區域安全、特別是核計畫的變化。

二、第二條線──東歐：俄烏戰爭持續交涉，但陷入結構性僵局

2025年1月20日正式就任後，川普很快將重心放到俄烏戰爭的調停上。

2月28日，川普在白宮會見烏克蘭總統哲倫斯基。這場會談原本被外界視為停戰突破口，但最終不歡而散。關鍵爭議在於美方要求烏克蘭就部分礦產與戰後資源開發簽署合作協議，以回應美國長期的軍事與財政支援，基輔方面拒絕接受。

會後，美國並未放棄。接下來數月，川普持續派遣特使穿梭於莫斯科與基輔之間，並多次在卡達等中東國家進行場邊協商。2025年11月，美方提出「28點和平方案」，之後又調整為20點、19點版本，但始終卡在最核心的問題上——烏克蘭是否願意在領土問題上讓步，以換取停戰與安全保證。

更麻煩的是，歐洲多國明確表態支持烏克蘭，不希望基輔在領土議題上退讓，持續提供軍援與政治背書，使談判空間進一步收窄。

進入2026年後，戰爭仍在進行，調停工作卻逐漸陷入停滯。川普對這條戰線的投入，已明顯轉為「維持聯繫、暫時擱置」——不再將政治資本無限押注在一場短期內難以談攏的戰爭上。

進入2026年後，川普的外交節奏不會放慢，反而會更加急迫。

三、第三條線──中美關係：談判降溫，維持可控狀態

川普就任後，多次釋出訊號，表示希望與中國領導人會面，為貿易與整體關係「重新定錨」。2025年4月，雙方一度因關稅與制裁措施再起摩擦，但很快回到談判軌道，避免衝突升高。

10月30日，川普與習近平在南韓釜山舉行場邊會面。這場會談被美方形容為氣氛融洽，雙方同意暫停部分報復性措施，為後續談判降溫。會後，美中並未宣布重大突破性協議，但各自釋出善意訊號，維持溝通管道暢通，並預告2026年4月川普將訪問中國。

這次會談的成果有限，更多是讓緊繃的貿易戰回到可管理狀態。中國同意在農產品採購、稀土出口等議題上暫不升級措施，美方則暫緩更嚴格的科技與實體清單限制。雙方都選擇不把對抗推向失控邊緣。

這條線呈現出的狀況是：中美仍處於競爭與對峙之中，但衝突被刻意壓在談判框架內運作。對川普而言，這是一條不能全面翻桌、也無法完全鬆手的戰線，只能在拉鋸中維持平衡。

四、第四條線──西半球與北極：從反毒行動到委內瑞拉總統被捕

川普第二任期以來，美國在西半球的外交與軍事行動逐步升級，從打擊毒品走私、軍事部署，到對委內瑞拉政權施壓，最終以軍事方式抓捕總統馬杜洛。這條線的發展從2025年一路延續到2026年初。

2025年上半年，美國政府把多個在西半球活躍的販毒集團重新界定為「外國恐怖組織」或「全球恐怖分子」，其中包括來自委內瑞拉的幫派。到了8月，美國將追捕委內瑞拉總統馬杜洛的懸賞金額從1500萬美元提高到5000萬美元，並指控馬杜洛與販毒走私活動密切相關。

8月起，美國在加勒比海及周邊海域進行軍事部署，多艘軍艦及軍機被派往該區域。9月，美國海軍開始在南加勒比海對被指為毒品走私用的船隻發動空襲或攔截行動，這一系列打擊被華府歸入「南方之矛行動」。12月，川普政府實施對委內瑞拉的全面油輪封鎖，攔截多艘受制裁的油輪。

所有這些行動，在政經及軍事壓力下逐步改變了美國對委內瑞拉的施壓策略。2026年1月3日，美國展開對委內瑞拉的軍事打擊行動，特種部隊在加拉加斯拘捕了總統馬杜洛及其妻子。兩人隨後被押送至美國，並在美國法院面對包括「共謀毒品恐怖主義及共謀進口可卡因」等多項指控。

這次軍事行動造成包括委內瑞拉安全部隊在內的多名死傷，美國方面宣稱這是打擊毒品走私與恐怖活動的一部分，但也引發國際社會對主權與國際法的質疑。

在西半球壓力升級的同時，川普政府也重新提出對格陵蘭的戰略主張，表示希望獲得對格陵蘭的主權控制權，將其納入美國的戰略版圖。這一主張從去年便開始出現，並在2026年初再次被強調。格陵蘭的地理位置與北極資源，使其成為美國在全球資源與影響力爭奪中的重要一環。

2026年外交與內政交會點上的真正重心——其核心目的並不複雜，就是在時間與壓力之下，盡可能穩住民調、守住關鍵選區

五、2026年，川普有三件「非做不可」的事

進入2026年後，川普的外交節奏不會放慢，反而會更加急迫。原因很簡單——2026年11月4日的期中選舉正在逼近。

這場選舉的規模龐大：眾議院全部435席將全數改選、參議院100席中有34席面臨改選，同時還有36個州長選舉同時登場。對川普而言，這不只是共和黨能否守住國會的問題，更直接關係到他第二任期後半段還能不能推動任何政策。

而他的民調結構，並不允許他空轉。根據VoteHub彙整的即時民調加權平均，川普目前的支持度約落在4成出頭，不滿意度則穩定高於5成；預測市場Kalshi對其未來1年的評估顯示，支持度低點可能下探至37%左右，即使反彈，高點也有限。在這樣的民調壓力下，他必須盡快交出「對選民有感」的成果。

第一件事，是在西半球持續擴大控制力，讓美國「真的拿回資產」。

不論是對委內瑞拉的強勢行動，還是重新把格陵蘭納入戰略視野，核心邏輯都指向同一件事——在聯邦債務已逼近38兆美元的現實下，他需要讓選民感覺，美國不是只在花錢維持霸權，而是正在把能源、戰略位置與未來資源搶回來。這類行動在國際上爭議極大，但在國內政治語言裡，卻很容易被轉譯為「替國家補資產、救財政」，是最直接、也最快見效的選舉敘事。

第二件事，是在中東持續出手，確保以色列的長期安全。

隨著伊朗內部示威升高、政府動用武力鎮壓，局勢已出現失控風險。川普的回應並不曖昧——只要伊朗進一步升高暴力，美國不排除介入。這條線不只是地緣政治選擇，更深層地連結到國內政治現實。

對以色列安全的實質投入，是他鞏固猶太社群支持、資金網絡與政治影響力的關鍵之一。在選舉年，這不是象徵性表態，而是必須持續「做出結果」的核心戰線。

第三件事，則是中美關係不能被搞砸，甚至必須在既有成果上繼續往前推。

去年10月30日，川普與習近平在釜山會面後，雙方讓緊繃的貿易戰降溫，中國恢復農產品採購、暫緩稀土升級管制，美國也延後更嚴格的科技限制。這些成果，對川普而言不只是外交數字，而是實實在在牽動選票的關鍵。至少4個農業州高度依賴對中出口，一旦關係失控，衝擊會直接反映在州長選舉與期中選舉上。

也正因如此，委內瑞拉問題雖然對中美關係造成張力，卻不太可能被推向全面攤牌。華府智庫Foundation for Defense of Democracies（FDD）指出，美國並不希望此刻就讓委內瑞拉成為中美正面衝突的引爆點。FDD中國計畫資深主任Craig Singleton分析，中國在當地握有約44億桶石油權益，並承擔約100億美元債權，北京缺乏在美洲保護資產的能力，但若華府選擇一次性全面剝奪，中方勢必強烈反制，4月的訪中行程也將難以成行。

對川普來說，真正的考量在於如何在強硬與留後路之間取得平衡，才能在今年11月選舉前，持續累積去年10月於釜山與習近平所達成的交易成果，而不是讓中美關係被迫從頭再來。

這三件事，構成了他2026年外交與內政交會點上的真正重心——其核心目的並不複雜，就是在時間與壓力之下，盡可能穩住民調、守住關鍵選區，為接下來的選舉續命。

六、ABCD的排序，與2026選舉倒數計時下的現實主義

把川普第二任期以來的所有外交行動放在一起看，其實可以清楚看出一個現實而冷靜的排序——他的外交政策，已經逐步排出了輕重緩急的ABCD。

A，最優先的位置，始終留給中東。

不論是對伊朗的壓制、對區域局勢的直接介入，還是對以色列安全的高度承諾，這一條線始終走在最前面。這不只是地緣政治考量，更是國內政治、金援結構與選舉現實交織下的必然選擇。

B，緊接其後的，是西半球與戰略資源。

從反毒、軍事部署，到對委內瑞拉的直接行動，再到格陵蘭戰略主張，這整條線的共同目標只有一個——讓美國在資產、能源與地緣位置上「拿回看得見的東西」，轉化為對選民最有感的成果。

C，中美關係，則被放在極其微妙的位置。

它既不是可以全面翻桌的戰場，也不是可以完全鬆手的關係，而是必須維持可控、可談、能延續既有成果的戰線。川普需要的不是對抗升級，而是確保農業州選票不流失、4月訪中行程能順利推進。

D，至於俄烏戰爭，則逐漸被降級處理。

不是因為不重要，而是因為短期內難以兌現選舉所需的成果。在時間壓力下，這場戰爭更像是被暫時擱置的外部消耗。

這個ABCD排序，本質上反映的是一個簡單卻殘酷的事實——當民調支持度只有4成出頭、不滿意度超過5成、期中選舉倒數計時已經開始，所有外交布局都必須服務於一個核心目標：在11月投票日之前，交出足夠的政績讓共和黨守住國會。

中東行動能鞏固猶太社群的資金與支持；西半球擴張能包裝成「替國家拿回資產」的敘事；中美關係維穩能守住農業州選票；至於俄烏戰爭，談不攏就先放著，別讓它消耗更多政治資本。

這不是什麼大戰略藍圖，而是在債務、民調、選舉三重壓力下，以最現實的方式分配有限的時間與資源。川普的外交政策，從來不是為了重塑世界秩序，而是為了贏下眼前這場選舉。而這場選舉的結果，才會真正決定他還有多少時間，去談他想談的任何事。​​​​​​​​​​​​​​​​

※作者為資深媒體人