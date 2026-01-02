川普外交重心轉向 排除歐洲勢力另組核心5國

美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），2025年8月在阿拉斯加的破冰高峰會，儘管沒有太具體的協議，但已經讓不少強力支持烏克蘭的歐洲國家緊張。接著是11月份美方提出的「28點賀平協議草案」，更被歐盟認為偏袒俄羅斯而拒絕接受。

到了12月初，川普政府提出新版的《國家安全戰略》，越來越多歐盟國家明白，數十年來依賴美國保護傘的日子已經不復返。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，「我們必須迅速果斷地更進一步，在安保方面這一點特別重要。我們的底線簡單明瞭，歐洲必須自己負責自身安保，這不再是選項，而是非做不可。昨日的和平以不復返，我們（歐洲）不可在縱情於懷舊。重要的是我們目前所面對的（威脅）。不能讓別人的世界觀來引導我們。」

除了更強力要求北約組織的歐洲會員提升國防預算，美國的新版國家安全戰略當中非公開的版本，提出在行之有年的G7以外，另行成立所謂「核心五國」的構想。從1973年的「白宮圖書館小組會議」開始，到後來的「七大工業國」，包括美日英法德以及義大利和加拿大，基本上是以歐美為核心的西方世界代表。

但川普政府構想中的核心五國，除了保留G7當中的美日，還納入中俄與印度，傳統的歐洲勢力被完全排除在外。如果從世界地圖來看，更可以明顯看出這個核心五國的多邊論壇，就是把重點放在印太地區，歐洲則不再是美國第一優先關切的重點。

與美國軍工產業關係密切的網路媒體《Defence One》，在12月的分析文章中指出，美國準備放棄後冷戰時代，要在全球處處當老大的政策，轉為只針對核心利益，在西半球與中東、印太地區遏制主要對手。換言之，援助烏克蘭對抗俄羅斯，已經不再是美國的核心利益。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「在我方看來，美方的調整多處與我方觀點不謀而合。因此我們可以指望能有小小的保證，透過建設性合作讓烏克蘭和平方案，得以持續下去。美方的計畫不提對抗，而採取對話，以建立良好關係，就像蒲亭總統說的一樣。」

《Defence One》的分析文章也提到，對川普政府而言，在北約架構下的多邊協商已經不重要，反而必須透過與個別國家的雙邊往來，支持與川普政府有相同價值觀的政府和政治黨派。

美國副總統范斯（J.D. Vance）說：「在大西洋對岸的我們來看，歐洲越來越像守舊的既得利益者，躲在醜陋的蘇聯式藉口後面，例如錯誤訊息或是假消息，其實只是不喜歡別人的想法和觀點，不喜歡別人投票給不同黨派，或是更糟，不喜歡別人勝選。」

這是被視為川普左右手之一的美國副總統范斯，2月間在慕尼黑安全會議的演說，明白點出美國與歐盟多數國家，在許多價值觀方面的巨大差異。對照川普上任1年來的對外政策變化，把重心由歐洲移往印太，早就有跡可循。