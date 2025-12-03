川普多次被拍到打瞌睡 會議中頻頻神遊閉眼

▲美國總統川普2日主持內閣會議的時候，多次被捕捉到閉眼打瞌睡。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上任後，仍不時會拿以往的對手、美國前總統拜登（Joe Biden）出來說嘴，笑稱他是「瞌睡喬」（Sleepy Joe）。不過川普2日主持內閣會議的時候，卻多次被捕捉到閉眼打瞌睡，儘管內閣成員多次在會議中輪流讚美總統，但川普似乎多次失去專注。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在美東時間2日中午過後舉行內閣會議，川普照例提到了「瞌睡喬」拜登。接著，他強調自己「比25年前更敏銳」，並抨擊《紐約時報》上週刊登的一篇長篇詳細報導，內容指出79歲的川普在第二任期顯得步調放慢，他強調「川普是敏銳的，但他們可不敏銳。」

不過在接下來一個半小時裡，川普卻難以展現他剛剛宣稱的敏捷與活力。而是與午睡展開一場漫長且屢戰屢敗的拉鋸戰，儘管內閣成員正在從事川普最喜歡的活動之一「歌頌川普」，川普仍多次打瞌睡。

據CNN記者現場觀察，在商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）讚揚他的貿易戰，並稱他是「有史以來最偉大總統領導的有史以來最偉大的內閣」時，川普似乎難以睜開眼睛。

而當住房及都市發展部長特納（Scott Turner）和農業部長羅林斯（Brooke Rollins）發言時，他的眨眼動作變得越來越慢。聽到財政部長貝森特（Scott Bessent）、勞工部長查維斯德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）與環保署長澤爾丁（Lee Zeldin）發言時，他的掙扎更明顯。

等到教育部長麥馬洪（Linda McMahon）及衛生與公共服務部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）發言時，川普看上去眼睛閉合長達10至15秒，幾乎一動不動，之後才突然移動眼睛或點頭。

就連美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）讚揚川普為結束戰爭所做的努力時，川普也是如此，且看起來打瞌睡的動作更加明顯。因為他就坐在盧比歐的旁邊，而且鏡頭拉近了對準他們兩人。而當盧比歐開玩笑提及大學美式橄欖球季後賽時，其他內閣成員哄堂大笑，但川普似乎又不小心閉上雙眼，僅嘴角微微抬起，眼皮則短暫顫抖。

當被問及「瞌睡川」的事情時，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）堅稱川普一直在「專心聆聽並主持長達2小時17分鐘的馬拉松式內閣會議。」她進一步解釋，在所有這些歷史性會議中，總統與其優秀團隊都會詳細討論為美國人民所取得的豐碩成就，以實現「讓美國再次偉大」的目標。

不過這次事件發生的時機點相當敏感，《紐約時報》才剛刊登分析川普行程安排與公開露面報導的文章，質疑其年齡與體力狀況。川普在11月6日時，也被抓到在橢圓形辦公室明顯展現出「與瞌睡對抗」的狀況。《華盛頓郵報》檢視多支影片，推算川普當時花了近20分鐘努力保持清醒。

CNN報導指出，川普因拜登稱作「瞌睡喬」，還經常嘲諷拜登真的睡著了。但如果開會時睡著是拜登缺乏「熱情和信念」的標誌，為什麼同樣的標準不適用於川普呢？報導直言，就像沒完沒了地稱呼拜登為「瞌睡喬」一樣，當川普似乎無法擺脫自己的睡意時，這只會讓情況更加引人注目。

