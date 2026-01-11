川普大刀砍向銀行最賺業務！信用卡利率上限10% 分析師曝盤算：為期中選舉著想

川普表示將要求銀行將信用卡利率壓到10%以下。圖為VISA信用卡。資料照。路透社



美國總統川普週五（1/9）宣布，將要求信用卡公司接下來一年只能最高只能收取10%利率，稱聲不能讓美國人民遭到信用卡公司剝削。浦惠證券投顧資深分析師王倚隆表示，川普為了廣大的信用卡消費族群，把改革大刀砍向銀行最賺錢的業務之一，顯然是為了期中選舉而來，預料各家銀行一定會出聲反彈。

王倚隆今（1/11）在臉書粉專「王董的大盤籌碼」發文指出，金融銀行股受惠川普上任之後放鬆監管預期而大漲，KBW銀行指數從2024年11月以來已經大漲近40%，遠遠超越S&P500大盤指數的表現。沒想到這時候，推測川普是為了期中選舉的選票著想，為了廣大的信用卡消費族群，竟然要把改革的大刀砍向銀行業者。

廣告 廣告

王倚隆說，川普突然出手直接把矛頭對準信用卡，要求銀行一年內將利率上限壓到10%，幾乎是正面衝擊許多銀行最核心、最賺錢的業務之一。這項喊話立刻讓以信用卡業務為重的JPMorgan、Capital One、Citigroup挫在等，非常有可能實際侵蝕到獲利結構。

王倚隆指出，這些銀行認為10%利率將摧毀信用卡市場，因為幾乎等於抹掉一大塊利潤。信用卡利率長年維持在20%以上，早就是美國兩黨的攻防焦點。根據Federal Reserve資料顯示去年平均利率約21%，幾乎可以說是合法高利貸，10000美元假設分三年攤還，光是利息就超過3500美元。然而30年期房貸利率卻僅僅略高於6%而已，這種極端對比就讓川普很快找到選民認同的政策改革。

王倚隆表示，預期各家銀行一定會出聲反彈，因為信用卡屬於無擔保貸款，違約是沒有房子、車子可以回收的，當然利率就會要求高許多。金融危機之後信用卡的呆帳率一度衝破10%，但是房貸的呆帳率卻低於3%，這也是另外一個大差異。

王倚隆指出，由於信用卡利率真的太高了，讓很多銀行賺到流湯流水；可以看到JPMorgan在2024年信用卡放款部門有255億美元營收，淨收益率高達9.73%，即便出現70億美元呆帳仍是大賺。

如果未來真的實施10%上限，聽起來對於美國民眾好像是件好事？畢竟很多美國人現在都刷卡消費但不太愛繳款，逾期遲繳率是一路飆升，要是信用卡利率往下減少這麼多，還款的利息壓力當然會輕鬆許多。

但他認為銀行一定會提出應變措施，包括調降客戶的信用額度、提高最低還款金額、加收其它費用像是年費與轉帳費等等，搞不好會反而影響到美國民眾信用卡的使用方便性，甚至可能以後美國只剩信用超好、最不需要信用卡的人才能繼續使用。

更多太報報導

涉洩露公司機密 日半導體公司台籍前主管被捕辯「傳送電郵沒什麼不妥」

川普要求設定信用卡利率上限10% 財經大老：一大錯誤

只收現金？台灣客首爾「廣藏市場」瘋買棉被 韓媒：店家不開收據涉逃稅