川普大動作「退群」66個國際組織 翁履中揭全球面臨3風險

美國白宮於美東時間7日晚間宣布，總統川普簽署行政命令，一口氣退出66個國際組織，理由係為這些組織「與美國國家利益背道而馳」。對此，旅美學者翁履中分析，川普對「國際合作」向來缺乏興趣，其決策核心並非世界秩序或共同規則，而是利益的計算與政治聲量的考量。川普決定大動作退群，從權力運作的角度，國際組織在川普眼中，像一群「會來管美國的外國官僚」。

翁履中今日於臉書分析指出，川普在國際政治舞台上，真的沒有興趣「一起合作」，他考慮的只有「能賺多少，以及對政治聲量有沒有加分」，這些都遠比「世界秩序」、「共同規則」重要得多。

翁履中也說明，從川普退群的決定，可以確認四點。首先，川普眼中的國際組織，是一張張帳單。其次，從權力運作的角度，國際組織在川普眼中，像一群「會來管美國的外國官僚」。第三，現實的選票考量。第四，對川普而言，「合作」不是完全不好，但是必須「非常具體、非常短期，而且可隨時可以撤」，川普可以跟別的國家談條件、做交易，但不願意把美國綁進長期、多邊、需要妥協的架構裡。

翁履中表示，「當美國開始用這種方式行事，國際政治的性質也跟著變了，」美國現在在拆那些它過去主導建立的制度，長期來看，給世界帶來幾個風險：

第一、世界上可用來協調衝突、處理跨國問題的「多邊平台」會越來越少，取而代之的是各自拉幫結派、用力量說話。

第二、北京、俄羅斯等國家會趁美國退場，加速填補空間，特別是在聯合國，或是其他國際組織裡的人事與規則制定上，美國不玩，留下的位置和權力，就會讓其他大國有機會制定新的遊戲規則。

第三、原本就很依賴「世界秩序」來爭取喘息空間的小國，如果連美國都不太在乎這套規則，未來能依靠的制度工具只會更少。

綜上所述，翁履中認為，川普時代的國際政治非常直白，「對美國有利的，我就做；看不到利益的，就算長期可能重要，川普只做三年，三年後再說」。

「其實真的不用意外」，翁履中強調，川普只是把美國長期以來隱藏在心底、那種「利己心態」直接說出來、做給你看而已。川普之後的美國會不會調整回來，沒人敢保證，但是川普時代，美國不會有無償援助盟友的可能。

