川普大幅提高南韓關稅 翁履中分析：給所有盟友傳遞強烈訊號

美國總統川普今（27）日宣布，由於南韓國會未能及時落實雙方議定的貿易協議，美方將把關稅稅率由原訂的15%大幅上調至25%。對此，旅美教授翁履中示警，川普此舉不僅是針對南韓，更是向包含台灣在內所有試圖拖延的盟友傳遞強烈訊號。

美國總統川普。（圖／美聯社）

川普透過社群平台「Truth Social」發文點名南韓，指出首爾方面執行兩國去年達成的貿易協定速度過於緩慢，特別是南韓國會遲遲未完成相關批准程序。因此，美方決定將稅率調升，受影響範圍涵蓋南韓極具指標性的汽車產業。

針對此一突發變局，翁履中發文表示，他曾多次公開分析川普的行事風格絕對是「玩真的」。他認為外界最危險的誤判便是以為川普只是口頭威脅，雖然南韓身為美國盟友，但在川普的邏輯中，盟友反而因為虧欠美國更多，更應該全力配合美方要求。

翁履中進一步指出，這即是標準的「川普式治理」，將外交、安保與貿易全數轉化為可計價、可懲罰與可交換的交易關係。他感嘆台灣處於美中角力之間，卻對兩大強權缺乏深刻認知，面對北京當局僅剩情緒與口號，缺乏實質的戰略判斷能力。

台美關稅談判。（圖／行政院）

對於台灣內部政局，翁履中直言許多政治人物仍受困於內耗劇本。執政黨因無法抵擋美方壓力而不斷退讓，在野黨則認為可以強硬阻擋美國要求而持續杯葛。雙方皆以台灣內部政治為中心，忽略外部世界早已改變規則，且北京也不會出手解圍。

翁履中示警，川普對南韓祭出的這一刀，實則是砍給所有以為可以採取拖延戰術的盟友看，其中也包含台灣。川普以最簡單粗暴的方式提醒各國，若不同意就需付出代價，想談判必須具備籌碼，若意圖拖延，美方將利用關稅手段迫使對方面對現實。

文末，翁履中強調目前台灣政治呈現執政黨退讓、在野黨卡關的僵局，缺乏真正站在整體利益思考如何在大國間守住談判位置的人。他擔憂在美國施壓與北京旁觀的情況下，台灣仍忙於內耗，相較於外部風險，內部的失能反而更令人憂心。

