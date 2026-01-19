川普大戰歐洲八國聯軍 台股買點到？

記者李鴻典／台北報導

台股今（19）日開低走高，加權指數終場大漲230.59點，以31639.29點作收。台積電（2330）盤中飆1780元天價，終場上漲20元來到1760元，漲幅1.15％。但一片樂觀的氛圍中似乎隱隱透露山雨欲來的危機，歐洲與美國期貨盤紛紛在台股收盤後擴大跌幅，法國股市更大跌超過2%。黃金與白銀大漲並創下新高，反映資金湧入避險資產。

「危機」同時也代表著「機會」，如何把握這一波上車的機會?三立iNEWS財經台首度舉辦的「2026台股誰最飆?」北高巡迴論壇。（示意圖/ PIXABAY）

由於歐洲各國齊聲反對美國奪取格陵蘭島，美國總統川普放話要再度祭出關稅大刀，宣布自2/1起，丹麥所有出口至美國的商品，將被課徵10％關稅。挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭等7個北大西洋公約組織(NATO)盟國，也將同樣面臨10％關稅，川普還威脅，如果這些國家仍不讓步，關稅稅率將於6/1提高至25%，「直到全面、完全購買格陵蘭達成協議為止」

歐盟於此同時也在準備報復方案，針對來自美國的930億歐元(1077億美元)商品加徵關稅，同時限制美國企業進入歐盟市場，以反制川普為得到格陵蘭島而對歐洲八國加徵關稅，此舉被視為幾十年來跨大西洋關係最嚴重的1次危機。

然而「危機」同時也代表著「機會」，如何把握這一波上車的機會?三立iNEWS財經台首度舉辦的「2026台股誰最飆?」北高巡迴論壇，高雄場特別邀請台股大師杜金龍、股市憲哥賴憲政、黑石財經執行長溫建勳、及群益總經理范振鴻替投資人研擬投資攻略，現場罕見開放投資人與主講者面對面Q&A。座位有限，快來報名。

請點入報名平台https://irunner.biji.co/2026SETN

