川普大挫敗 美最高法院阻國民兵部署芝加哥

美國總統川普準備在芝加哥地區部署國民兵，遭到美國最高法院駁回。

美國最高法院駁回總統川普在芝加哥地區部署軍隊的請求，對川普而言是重大挫敗。（戚海倫報導）

美國最高法院駁回了總統川普在芝加哥部署國民兵的請求，最高法院主要由保守派大法官組成，對川普來說是一次重大而且罕見的挫敗。法院表示，在目前的初步階段，政府沒能找到任何授權來源，允許軍方在伊利諾州執行法律。美國有線電視新聞網CNN報導，這幾乎肯定會危及其他城市國民兵的部署。

路透社報導，最高法院多數意見認為，在目前的法律框架下，總統並未擁有明確的權力，在這種情況下動用軍隊，通常這類權力只適用於對抗叛亂或外敵入侵的情況。最高法院的裁決不是正式裁定最終案件結果，而是在法律程序繼續進行期間，暫時阻止聯邦政府進一步執行部署行動。這次的決定，三位大法官投下反對票。

報導指出，這次部署原本是川普政府更廣泛策略的一部分，試圖在由民主黨掌控的城市中使用軍事力量，而批評者則認為，這種做法帶有威權色彩，意在壓制異議。白宮發言人發聲明指出，這項裁決不會阻止川普為執行移民法、保護聯邦人員和「保障美國公眾安全」所做的努力。