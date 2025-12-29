川普大砍援助後 美國承諾捐20億美元仍難填UN資金缺口

美國總統川普(Donald Trump)今年1月上任後大幅削減對外援助，導致聯合國陷入資金危機。美國國務院官員今天(29日)表示，政府已承諾撥款20億美元作為聯合國人道援助，但相比實際需求與美國過去的援助，這筆數字仍嫌不足。

路透社報導，美國今年大幅縮減援助支出，包括德國在內等西方主要捐助國也因為增加國防開支而跟進減少援助，使聯合國面臨資金短缺的困境。

美國國務院官員指出，美國承諾投入20億美元作為聯合國人道援助經費，但沒有說明撥款細節，也未透露後續是否會持續援助。

根據聯合國數據顯示，2025年美國提供33.8億美元作為聯合國人道援助，僅佔全球捐款總額的14.8%，比起前一年的141億美元大幅下降，更遠低於2022年172億美元的高峰。

本月初，聯合國呼籲為2026年募集230億美元，這只是2025年原始募集目標470億美元的一半，反映出在全球人道需求創新高的情況下，捐助資金卻急劇下滑。

聯合國人道事務協調廳(OCHA)負責人佛萊徹(Tom Fletcher)指出，聯合國的人道應對已超出負荷且資金短缺，這意味著他們必須做出「殘忍選擇」，將有限資源提供給最迫切需要的人。