川普大砍科研經費 加拿大砸巨資挖角頂尖人才

加拿大9日啟動一項投入17億加元(12億美元)、招募全球頂尖研究人員的計畫，這是加拿大對那些因為美國總統川普(Donald Trump)政策、而想要離開美國的知識人才所展開的部份挖角行動。

加拿大規模最大的醫院網絡、和多倫多大學(University of Toronto)等加拿大頂尖機構，先前就已宣布了斥資數百萬美元的行動計畫，要招募那些受到川普大砍科學研究經費所影響的專家。

加拿大聯邦政府如今也加入這項努力，並稱此舉為「全球最大規模的這類招募計畫之一」。

這項計畫並非僅限於受到川普影響的美國研究人員。

加拿大工業部和衛生部的聲明指出，他們的目標是吸引並支持超過1千位頂尖的國際和外派研究學者，包括說法語的研究人員。

在9日的記者會上，當法新社記者詢問招募對象是否會鎖定因為這位總統而疏離的科學家時，工業部長趙美蘭(Melanie Joly)說，「有些國家背離學術自由，我們不會那樣做」。

她表示，這項招募工作將是全球性的，但她也補充說，加拿大知道美國有許多人想要參與，並已表達有意加入。加拿大的大學也已經展開對話。

專家警告，川普的政策可能引發全球爭搶頂尖人才的重大改變。這場競爭數十年來一直是由獲得聯邦資助、口袋夠深的美國大學所主導。

歐盟也正努力吸引美國的研究人員，在今年初宣布一項5億歐元(5.82億美元)的激勵計畫，好讓這個涵蓋27個成員國的聯盟成為吸引「研究人員的磁石」。