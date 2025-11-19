川普大砍藥價 口服胜肽平台炙手可熱
【記者柯安聰台北報導】美國總統川普於11月6日宣布與國際大藥廠，包括禮來（Eli Lilly）及諾和諾德（Novo Nordisk）達成歷史性協議，將大幅調降藥價，其中GLP-1類減重藥物調降約80％，關鍵時刻立刻嚇跌許多人。
隨後，諾和諾德執行長立刻發表了『口服版瘦瘦針將是重大創新』等擴大市場應對策略。剛好台灣就有1家新創生技公司-奧孟亞（7776）是世界上少數可以將瘦瘦針變成口服的公司，其炙手可熱的程度自不待言。
為什麼用來治療肥胖和糖尿病的GLP-1藥品被砍價，市場還能持續成長？主要是較低的藥價可以讓尚未被治療的龐大病人群接受治療。以美國而言已接受藥物治療的糖尿病患者只有3-400萬，還有7-800萬糖尿病人等著被治療；加上尚未接受GLP-1治療的百萬名肥胖症將來只需自付更少的錢（約50美元），就可以使用如此效果好副作用低的治療藥物。而且GLP-1也持續被核准使用於預防心血管疾病、脂肪肝、呼吸終止等為數眾多的病人。
此外，口服GLP-1更是發展市場的重要武器，據市場調查顯示口服抗糖尿病藥物2024年的市場成長率就達4.8％。因為口服劑型可以克服因注射時疼痛、不變造成遵囑性低或放棄治療而流失的病人。而且少了冷鏈運輸、保存等成本，口服劑型更具經濟效益。難怪口服版瘦瘦針更被諾和諾德視為『重大變革』，也是開發市場的重要武器。
奧孟亞是台灣的新創生技公司，甫於去年登錄興櫃。公司專注於口服胜肽開發，不但避開原廠口服劑型專利，更取得全球50多國專利保護。奧孟亞的第1項產品已經授權歐、美等大市場，臨床試驗和藥證申請都積極進行中。當原廠積極以口服劑型重塑市場時，與奧孟亞合作將是一項顯學。奧孟亞也將挾台灣之光，進軍每年成長30％以上的百億美元GLP-1市場。（自立電子報2025/11/19）
