川普大砍預算難維持 自由亞洲電台暫停新聞製作

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）成立於近30年前的自由亞洲電台（Radio Free Asia），目的是透過媒體向傳播自由受限的亞洲國家傳遞新聞，不過電台今天宣布由於美國政府停止資助，新聞製作將暫時停止。

法新社報導，自從美國總統川普政府3月刪減對媒體的大部分資助以來，自由亞洲電台已裁員或暫時解雇超過90%員工，並大幅縮減製作規模。

自由亞洲電台對中國來說猶如芒刺在背，這次電台暫停運作，時值川普訪問亞洲並與中國國家主席習近平會面，尋求改善中美關係之際。

川普部分的預算刪減在法庭上遭到成功挑戰，但由於聯邦政府停擺已持續近一個月，自由亞洲電台再次面臨資金斷炊。電台表示別無選擇，只能從31日起停止所有新聞製作，這是電台自1996年開播以來首次停播。

自由亞洲電台台長兼執行長方貝（Bay Fang）表示，這項決定代表剩餘資金將用於支付即將離職員工的遣散費。

「我們一直以來都希望盡可能長期保護我們的員工。」

方貝表示，自由亞洲電台願意接受新的收入來源，以便恢復營運。「我們正努力保留重啟電台所需資金」，「這是一場與時間的賽跑。我們必須盡快獲得資金。」

「自由歐洲電台/自由電台」（Radio Free Europe/Radio Liberty，簡稱為RFE/RL）成立於冷戰時期，目的是向蘇聯集團內部發聲，其發展在一定程度上受到自由亞洲電台啟發。

自由歐洲電台/自由電台之所以在大規模預算刪減中倖存，部分原因是得到以捷克為首的歐洲各國政府支持。

自由亞洲電台長期以來一直激怒北京，北京指責其散布「假新聞」。前環球時報總編輯胡錫進3月表示，針對自由亞洲電台的行動「令人非常欣慰」。

美國前總統拜登（Joe Biden）時期的駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）在社群平台X撰文表示，關閉自由亞洲電台是一個「重大錯誤」，這將「阻止我們向中國人民講述真相，反擊北京的宣傳」。（編譯：屈享平）1141030