川普大砍「減肥藥價」 藥廠高層當場暈倒 白宮記者會急喊卡





美國總統川普6日在白宮宣布，已和藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）及禮來（Eli Lilly）達成大幅調降減肥藥售價的協議，Wegovy和Zepbound減肥藥將從逾1000美元降至每月245美元，口服版本藥物價格更將壓低至每月149美元。不過會議途中，一名諾和諾德高層突然暈倒在地，使記者會一度中斷。

根據美媒報導，這場記者會目的是宣布川普政府與禮來及諾和諾德達成的協議，兩家藥廠同意大幅調降GLP-1類減肥藥物售價，令聯邦醫療保險和醫療補助受益人從2026年開始享有折扣優惠。

川普政府也同時推出「TrumpRx.gov」網站，消費者可以用優惠價格購買相關藥物。原先每月花費上1000美元的Wegovy和Zepbound減肥藥，未來將降至每月245美元；即將上市的口服版本藥物價格更將壓低至每月149美元。

而這場記者會的插曲，發生在禮來執行長瑞克斯（David Ricks）在台上發言時，諾和諾德醫療主管芬德雷（Gordon Findlay）忽然暈倒， 醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）負責人歐茲（Mehmet Oz）等官員立即上前協助，記者會即刻暫停。

對此，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，「一家公司代表昏倒了，但預期會完全康復。」而記者會重新開始後川普解釋，該名主管只是「有點頭暈」，後來狀況良好。

（封面圖／翻攝photoAC）

