川普大舉退群！台灣迎來外交轉型 他：從國際邊緣邁向「韌性聯盟」核心

政治中心／程正邦報導

美國總統川普(右)日前與戰爭部長赫格塞斯(左)，監看美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。資料照(X@WhiteHouse)

隨著美國總統川普強勢回歸並開啟「重整全球秩序」計畫，華府日前正式宣佈退出包括 31 個聯合國機構在內的 66 個國際組織。這項被外界視為「外交地震」的舉動，卻為長期受阻於舊國際體系的台灣開闢了新藍海。政治學者范世平在臉書發文指出，這不僅代表舊秩序的瓦解，更是美國「另起爐灶」的開端，台灣有望在美國主導的新型民主體系中，從邊緣角色躍升為核心夥伴。

美軍生擒委內瑞拉總統馬杜洛，川普點名哥倫比亞是下一個？陸外交部嗆：反對干涉拉美內政。（圖／翻攝自X）

戰略東非：以、索建交背後的「美台影子」

川普的外交重整率先在非洲東部展現成效。以色列於去年底承認索馬利蘭（Somaliland）為主權國家並建交，這項突破性進展被認為是美國戰略操盤的產物。

索馬利蘭與台灣處境相似，皆長期遭受主權打壓。范世平分析，由台灣、以色列、索馬利蘭及立陶宛組成的「韌性聯盟」，正成為美國反制極權擴張的新利器。

在以、索建交前夕，台資企業投資 2,000 萬美元的檢疫區計畫於索國動土。隨後川普與以總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會晤，顯示台、美、以三方在區域合作上已有高度默契。

美國最新的《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS）明確定義了「川普推論」的核心精神：美國將重新確立在西半球的絕對優勢，並強制執行門羅主義，以「拒絕任何非西半球的競爭者在此區域部署軍力或控制關鍵資產」。（圖／AI製圖）

拉美震盪：美軍閃擊委內瑞拉 親中陣線全面崩潰

川普在拉美的強勢擴張，正精準打擊北京的「鐵桿盟友」。美軍今年 1 月發動「絕對決心行動」推翻委內瑞拉馬杜洛（Nicolás Maduro）政權，對台灣而言具備指標性意義。

過去馬杜洛是全球最堅定的「親中反台」領袖。隨著新政權被要求「親美遠中」，范世平預期台委關係將迎來歷史性突破。台灣深厚的工程與投資能力，有望參與委國豐富的石油、黃金及基礎建設重建，掌握龐大商機。

美方下一步目標直指巴拿馬運河。近日巴拿馬政府拆除「中巴公園」牌坊引發中方抗議，顯示親美勢力正重新奪回區域主控權。

師範大學東亞學系教授范世平對國際局勢分析精闢，是政論節目的常客（圖／記者陳政宇攝影）

斷交國回流潮？「國家黨」重掌宏都拉斯

在川普「立場先行」的壓力下，過去數年失去的拉美友邦正出現轉向訊號。首先是宏都拉斯復交希望：由川普公開力挺的「國家黨」阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，其恢復台宏邦交的承諾若兌現，將引發骨牌效應。

隨著川普重申奪回拉美影響力，鎖定同樣毒品氾濫的古巴與哥倫比亞，過去親中的拉美政權正岌岌可危。台灣有望透過這波「拉美版圖大洗牌」，重啟與多個戰略國家的外交對話。

