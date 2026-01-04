川普大規模行動抓捕馬杜洛 各國反應一次看

▲美國3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，將其押回美國接受司法審判，引起國際社會震驚。圖為他日前與支持者合影。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判，引起國際社會震驚。世界各國領導人反應不一，華府盟邦與對立國家紛紛表態，呈現出譴責與支持並存的複雜局面。

根據英國廣播公司（BBC）報導，美軍3日對委內瑞拉發動大規模襲擊後，馬杜洛及其妻子遭美軍逮捕並帶離該國。目前馬杜洛夫婦已經抵達美國紐約，預計將於5日出庭，面臨毒品與武器相關指控，最重恐將獲判終身監禁。

川普表示，美國將「接管」委內瑞拉，「直到能進行一場安全、妥當且審慎的權力移轉」。

拉美國家與盟國譴責

鄰近委內瑞拉的拉美國家以及委內瑞拉的長期盟友俄羅斯與中國對於美國的行動表示譴責。中國表示對主權國家及其總統動用武力的行為感到「深感震驚並強烈譴責」；俄羅斯則指責美國犯下了「武裝侵略行為」。

伊朗目前正因川普揚言介入其國內事務而與美國關係緊張，伊朗方面稱此次攻擊是「公然侵犯國家主權」。

許多拉丁美洲領袖對美國的行動表示譴責。巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在社群平台X（舊稱推特）上發文指出，這次行動「跨越了不可接受的界線」，並補充說：「公然違反國際法攻擊其他國家，是通往暴力、混亂與不穩定世界的第一步。」

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）形容這次攻擊是對拉丁美洲「主權的侵犯」，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）則稱之為「犯罪性的攻擊」。

智利總統波里奇（Gabriel Boric）在X上表達「關切與譴責」，並呼籲「以和平方式解決該國面臨的嚴重危機」。

烏拉圭則在官方聲明中表示，正「高度關注並嚴肅憂心」相關發展，並重申「一貫反對軍事干預」。

委內瑞拉內政部長卡貝略（Diosdado Cabello）呼籲民眾保持冷靜，信任國家領導層與軍方，並表示：「世界必須為這次攻擊發聲。」

不過位於南美洲的阿根廷，其被川普稱為「最喜歡的總統」的總統米萊（Javier Milei）則是在社群媒體上寫道：「自由在向前推進」以及「自由萬歲」。

英國與歐洲的態度

英國首相施凱爾（Keir Starmer）在初步回應中表示，他的政府不會為馬杜洛政權的終結「流下任何一滴眼淚」。不過施凱爾拒絕就是否有軍事行動違反國際法發表看法，僅表示他正在等待查明所有事實，但強調不會「逃避此事」，並稱自己是「國際法的終身倡導者」。

歐盟外交事務最高代表卡拉斯（Kaja Kallas）重申，歐盟認為馬杜洛缺乏正當性，權力應和平移轉，且必須尊重國際法原則。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也在X發文表示，權力移轉「必須是和平、民主，並尊重委內瑞拉人民意志的」。他並表示，希望反對派在2024年推出的總統候選人岡薩雷斯（González）能確保這項過渡順利進行。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）指出，美國這次行動的合法性「相當複雜」，並強調國際法原則必須適用。他警告說，「決不能讓委內瑞拉出現政治動盪」。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）透過發言人表示，他「深切憂慮國際法規則未被遵守」，並對這次攻擊「深感震驚」，認為這樹立了「危險的先例」。

在美國國內，參議院民主黨少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「我要說清楚，馬杜洛是一名非法的獨裁者，但在未經國會授權、也沒有後續完整計畫的情況下發動軍事行動，是魯莽的行為。」

