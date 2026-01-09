川普大讚委內瑞拉「合作」！宣布取消第2輪攻擊、加碼3兆投資石油

記者高珞曦／綜合報導

美國與委內瑞拉局勢緊張，美方甚至宣布接管委國，不過美總統川普宣布，由於委國展現與美合作意願，因此他決定取消原先對委國的「第2波攻擊計畫」，還會投入高達1000億美元（約3.2兆元新台幣）投資委國石油。

美國總統川普稱委內瑞拉展現尋求和平的姿態，因此他宣布取消原定對委第2波行動。（圖／美聯社）

據《路透社》、《CBS》報導，美軍「逮捕」委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子西莉亞後，委國當局近日釋放大量政治犯，根據官方名單，當中包含多名人權律師與反對派人士，還有部分外國公民。

對此，川普在自家社群平台Truth Social發文表示，委國此舉可說是「尋求和平」的標誌，是個非常重要且明智的行為。不僅如此，美委雙方將在石油、天然氣基礎設施上進行重建，這次的合作規模會更大，且品質更好，也會更現代化。出於此，川普決定取消原先規劃的第2輪攻擊，但為了確保安全和穩定，美軍艦隊還是會留守在原地。

同時，川普在《福斯新聞》採訪中透露，他和委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的當局相處融洽，且他將會見並敦促美國多家石油企業投資委國，投資金額至少1000億美元（約3.2兆元新台幣）。《CBS》報導指出，預計有14家石油公司高層出席與川普總統的會面，包含Halliburton、雪佛龍（Chevron）、美孚（Exxon）、康菲石油（ConocoPhillips）、瓦萊羅（Valero），以及馬拉松石油（Marathon and Continental）。

