川普大讚關稅 讓美重返榮耀

美國總統川普關稅政策席捲全球，不過他投書《華爾街日報》高呼自己的關稅政策「讓美國重返榮耀」，關稅讓美國從一灘死水搖身變成全球最火辣的國家。關稅不僅未如《華爾街日報》上那些「專家」宣稱的帶來經濟災難，反而創造美國經濟奇蹟，不僅讓美國每月貿易赤字下降77％，出口還成長1500億美元。

這篇投書是川普對《華爾街日報》的「貼臉嘲諷」，他直言，無數所謂的專家，包含那些常出現在《華爾街日報》版面的那些人自信預言，關稅會讓股市崩盤，重創美國經濟成長與出口，帶來嚴重通膨，並導致全球經濟衰退，但這些人大錯特錯。

川普說，2024年當選以來，美國股市已創下52次新高，前3個月的年度核心通膨率僅1.4％；美國還迎來超高經濟成長，去年第3季美國GDP成長4.4％，第4季也預估會衝破5％；去年一般勞工的薪資成長1000至2000美元；美國出口增加1500億美元；鋼鐵生產每月提升超過30萬噸；工廠建設率自2022年以來提升42％。

川普將美國各種正向經濟發展歸功於關稅政策，也藉本篇投書向最高法院喊話，「我誠摯希望最高法院看看這些數據，因為美國從沒見過如此盛況。」目前最高法院尚未就川普是否有權向全球課稅做出決定，下次最高法院公布判決可能落在2月20日。川普曾警告，若關稅政策被判違法，「美國就完蛋了」，更恐面臨上兆美元退款。

川普也批評，他從「瞌睡拜登」手中接下爛攤子：毀滅性的預算赤字，還有史上最高貿易赤字，以及40多年來最遭的通膨。拜登時期的經濟是可悲的「滯漲」，高通膨，低成長。在關稅的幫助下，他僅用1年的時間就讓預算赤字下降27％，每月貿易逆差更降低77％。

川普又回頭酸，《華爾街日報》多次批評關稅是多加在消費者身上的稅，但數據發現，關稅有8成由外國生產商或中間人負擔。或許現在正是時候，讓那些關稅懷疑論者戴上寫著「川普總是對的」那頂帽子。